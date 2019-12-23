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В США сделали заявление о военной помощи Украине

23 декабря, 12:45

Американцы согласовали оборонный бюджет и Трамп его подписал

/ Фото: AFP

Из одобренного в США оборонного бюджета Украина получит 300 миллионов долларов, а также американцы "позаботились" о "Северном потоке – 2", чтобы он не навредил Украине. Об этом говорится в заявлении американского посольства.

"Закон о национальном оборонном бюджете США, подписанный президентом Трампом, усиливает помощь Украине в сфере безопасности и подтверждает сильную двухпартийную поддержку Украины. Им предусмотрена 300 млн долларов на помощь в защите суверенитета и территориальной целостности от агрессии России", – говорится в заявлении.

Кроме того, американские дипломаты также напомнили, что этот закон включает в себя и санкции против российского "Северного потока – 2"

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"Если не остановить "Северный поток – 2", это серьезно подорвет европейскую региональную энергетическую безопасность и создаст для России инструмент для принуждения Украины и других европейских партнеров", – подчеркнул в посольстве.

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Как сообщали новости "Сегодня", 17 декабря Сенат США одобрил военный бюджет и санкции против "Северного потока – 2". 11 декабря и Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, в котором заложено в том числе 300 млн долларов помощи Украине. Перед этим обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов "Турецкий поток" и "Северный поток – 2" в оборонный бюджет. Американский президент уже подписал документ и с 21 декабря санкции против "Северного потока – 2" вступили в силу.

Ранее в Конгрессе США рассказывали, какую военную помощь получит Украина в ближайшие годы. Конгрессмен-демократ и член комитета Палаты представителей США по вооруженным силам Джон Гараменди отметил, что во время своего визита в Минобороны Украины детально обсудил с украинским министром, какие виды оборудования и другие виды поддержки нужны военным ВСУ.

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США санкции военная помощь посольство США Северный поток 2

Источник: Сегодня

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