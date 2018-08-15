В США сделали заявление по действиям России в Азовском море

США призвали Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море.

Российская Федерация своими действиями в Азовском море пытается дестабилизировать Украину. Об этом заявили в Государственном департаменте США, пишет Голос Америки.

"Мы считаем преграды международному транспортному судоходству в Азовском море со стороны России очередным примером попыток России дестабилизировать Украину. США продолжают поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность в международно признанных границах. Мы также призываем Россию прекратить создавать препятствия международному транспортному судоходству в Азовском море", – сообщили в Госдепе США.

Напомним, командование Военно-морских сил ВСУ сообщило, что российская агрессия в Черном и Азовском морях является реальностью и обнародовало стратегию развития украинского флота до 2035 года, которая даст возможность противостоять РФ.

Ранее координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук заявил, что проблему перекрытия воды Украиной в оккупированном Крыму Россия пытается решить с помощью давления на Киев через Азовское море – развернув там военные учения и заблокировав нормальный проход судов в украинские порты.

Напомним, что в апреле прошлого года Украина перекрыла воду в оккупированный Крым. На границе материковой Украины с оккупированным полуостровом возвели дамбу. Однако она имеет заслонку, которую в любой момент можно открыть. Поэтому когда Крым вернется в Украину, вода наполнит 300 километров Северо-Крымского канала.

Недавно эксперт по вопросам безопасности, генерал-лейтенант Василий Богдан рассказывал, зачем Россия раскачивает ситуацию в Азовском море. По его словам, недавние военные учения российских кораблей вблизи украинского побережья в Азовском море могут быть ответом на скандал с арестом судна "Норд", а строительством Керченском моста Россия хочет нанести экономический удар по Украине.

В свою очередь политический эксперт Тарас Березовец называл любопытную причину, зачем Путину Керченский мост. Он указал, что россияне умышленно построили крымский мост на 15 метров ниже проектного, чтобы исключить заход в Азовское море крупнотоннажных судов, шедших в Мариуполь и Бердянск. Таким образом он пытается взять под контроль Азовское море.