В США такое не проходит: Климкин прояснил слухи о "платной" встрече Порошенко с Трампом

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил уверенность в невозможности оплаты представителями президента Украины Петра Порошенко за встречу с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом он заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

Он уверяет, что платные встречи в нынешней американской Администрации не возможны.

"На самом деле у каждого есть возможность работать в судах, и я помню, что кто-то обо мне тоже написал, что, когда я встречался с Трампом, за это заплатили. В Штатах так это не работает. Все это прекрасно поймут. С сегодняшней администрацией, поскольку она находится под очень пристальным контролем, и конечно, то, что происходит в Штатах, все видят. Так оно по определению – не работает. Это я точно могу сказать, а в судах защищать себя может каждый", – сказал Климкин.

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В то же время министр подчеркнул, что этот иск не несет Украине никаких имиджевых рисков, однако отметил, что у BBC большой опыт судебных разбирательств.

Как стало известно, Порошенко подал в суд на BBC за слухи о якобы проплате встрече с Трампом. Адвокаты украинского президента объяснили, что публикация британского СМИ нанесла существенный урон репутации президента Украины, и отказалась опровергнуть свое сообщение.

Напомним, в мае нынешнего года в британской медиакомпании BBC появилась публикация о "платной" встрече Порошенко с Трампом, хотя у президентов Украины и США все опровергли. Британцы со ссылкой на свои источники рассказали, что якобы личный адвокат Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж то ли 400, то ли 600 тысяч долларов за организацию первой встречи президентов США и Украины. Как рассказали источники, оплату организовали посредники, действовавшие в интересах украинского президента.