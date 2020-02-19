Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,44
26,43

В США заявили – позициям Украины в Вашингтоне больше ничего не угрожает

19 февраля, 05:18

Американский дипломат дал понять, что Киев имеет очень серьезную поддержку

Экс-посол США в Украине Джон Хербст

Экс-посол США в Украине Джон Хербст / Фото: Сегодня

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что США уважают Украину за ее поведение вокруг скандала с импичментом Трампа. Теперь в Америке говорят, что Киев имеет серьезную поддержку Вашингтона и их отношением уже ничего не угрожает.

Об этом заявил посол США в Украине в 2003-2006 гг., почетный президент Украинско-американского университета Конкордия Джон Хербст, передает "Укринформ".

Он подтвердил, что США остаются на стороне Украины и продолжат ее поддерживать. По его словам, после очень тяжелого года в американо-украинских отношениях из-за скандала с импичментом, отношения к Украине не изменилось.

Реклама

"Мы не знаем, что на уме у президента Трампа, но в Конгрессе республиканцы сильно поддерживают Украину. Думаю, позиции Украины в Вашингтоне ничего не угрожает, она в безопасности", – сказал Хербст.

Американский дипломат уверен, что время максимальной угрозы отношениям Киева и Вашингтона прошло, о чем свидетельствует поддержка Конгрессом санкций против "Северного потока – 2" и голосование за дополнительную военную помощь Украине.

В тренде
Путин дал явный намек властям Украины: аналитик о наступлении на Донбассе
Владимир Путин. Фото: Heidi Levine/REUTERS

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в ходе Мюнхенской конференции по безопасности в Германии госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "Соединенные Штаты вооружили Украину, чтобы помочь этой храброй нации защитить себя от российской агрессии", и заверил в дальнейшей поддержке нашей страны. В то же время Владимир Зеленский в Мюнхене призвал США участвовать в урегулировании на Донбассе, а также пригласил американских инвесторов в Украину.

Кроме того, глава государства пригласил Трампа в Украину. Зеленский также выразил уверенность в том, что его визит в США и встреча с Трампом в Белом доме состоятся.

Смотрите видео недавней встречи Зеленского с Помпео:

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

США импичмент Трампа Джон Хербст

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстрелов
Наступление боевиков на Донбассе: все подробности, карта и видео обстреловПолитика
"Будьте осторожны при сделках с Россией": Пристайко припомнил Земану историю с ЯнуковичемПолитика
В Кремле объяснили, что за
В Кремле объяснили, что за "условие" Путин поставил Зеленскому по ДонбассуПолитика
Итоги Мюнхена: юмор Зеленского, скандал с пророссийским планом и разделенная Европа
Итоги Мюнхена: юмор Зеленского, скандал с пророссийским планом и разделенная ЕвропаУкраина
Путин дал явный намек властям Украины: аналитик о наступлении на Донбассе
Путин дал явный намек властям Украины: аналитик о наступлении на ДонбассеПолитика
У Путина отреагировали на идею Зеленского о совместных патрулях на Донбассе
У Путина отреагировали на идею Зеленского о совместных патрулях на ДонбассеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...