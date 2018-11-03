В Стамбуле начались переговоры Порошенко и Эрдогана

Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Лидеры встретились в резиденции главы турецкого государства – дворце Бюйюк Мабейн в Стамбуле.

"Рад встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Очень важно, что мы поддерживаем регулярные и плодотворные контакты с руководством Турецкой Республики", – написал перед встречей украинский лидер в Twitter.

После переговоров Порошенко и Эрдогана запланировано заседание Украинско-турецкого стратегического совета высокого уровня, председательствовать на котором будут лидеры двух государств.

По результатам встречи состоится подписание двусторонних документов.

Напомним, что 3 ноября начался официальный визит Петра Порошенко в Турцию. Поездка началась с церемонии открытия мемориальной таблички на здании в Стамбуле, где в 1919-1922 годах находилось посольство Украинской Народной Республики в Османской империи и выступления в Стамбульском университете.

Позже украинский президент встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем, с которым заключил договор о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом

Как уже сообщалось, приглашение в Турцию Порошенко получил от Эрдогана 27 октября.