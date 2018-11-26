В стране может быть хаос: экс-президенты Украины выступили против военного положения

Ющенко, Кучма и Кравчук уверены, что это все делается под выборы для ограничения общества

Бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко выступили с заявлением относительно идеи ввести военное положение в стране. Они считают, что такой правовой режим приведет к хаосу в обществе. Соответствующее заявление опубликовала в Facebook пресс-секретарь Кучмы Дарка Олифер.

Они не исключают, что Кремль мог устроить эту провокацию в Азове намеренно, чтобы в Украине ввели военное положение.

"Военное положение – это, прежде всего, радикальное ограничение прав граждан Украины, включая полный запрет протестов, массовых собраний и акций. Право на запрет деятельности политических партий и общественных организаций. Существует еще один беспрецедентный риск, связанный с военным положением – это правовой хаос в государстве. Каждая сделка между субъектами хозяйствования содержит пункт о невыполнении условий договора в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, одной из которых является военное положение. Блокировка расчетов за товары и услуги приведет к параличу бизнеса. Существующие инвестиционные проекты будут заморожены, потенциальные поступления отменены. Отток капиталов из банков приведет к неуправляемой инфляции. Трудно представить, каким станет курс гривни", – говорится в заявлении.

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Бывшие главы государств напоминают, что с начала войны было много тяжелых военных преступлений против Украины – Донецкий аэропорт, аннексия Крыма, Дебальцево, Илловайск, но даже такие события с тысячами погибших не стали аргументом для введения военного положения, что повлекло бы за собой неизбежные катастрофические социально-экономические и последствия.

"Очевидно, сегодня появились другие аргументы, и скорее всего политического характера. Это – выборы. Большая часть общества считает, что таким образом может быть ограничена демократия. Эти подозрения крайне опасны – они могут привести к общественному конфликту, которым непременно воспользуется враг. … Мы считаем, что одновременно с введением военного положения и изменениями к указанному закону депутаты должны принять постановление Верховной Рады о назначении президентских выборов на 31 марта 2019 так, как это предусмотрено действующей Конституцией Украины", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, появился указ президента Петра Порошенко об утверждении решения СНБО по военному положению. Выполнение указа возложено на секретаря СНБО Александра Турчинова. Среди прочего, военным поручили предусмотреть меры частичной мобилизации, организовать и провести учебные сборы с резервистами оперативного резерва в необходимых объемах.

Теперь дело осталось за Верховной Радой, которая пока не спешит принимать решение. Смотрите онлайн-трансляцию с парламента.

Как рассказывал в комментарии сайту "Сегодня" координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук, закон о правовом режиме военного положения очень гибкий, он не обязывает вводить все пункты. Поэтому на повестке парламента будет стоять главный вопрос – какие пункты вводить.

Читайте подробней, как военные могут взять власть в свои руки, в материале "Сегодня": "Что нужно знать о военном положении-2018 в Украине".