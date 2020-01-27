В Страсбурге стартует зимняя сессия ПАСЕ с участием Украины

В Страсбурге (Франция) 27-31 января пройдет зимняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, в которой примет участие и делегация Украины после бойкота. В ходе сессии выступят президенты двух европейских стран.
Так, первым делом Ассамблея изберет своего нового президента. На этот пост претендует только один человек – бельгийский сенатор, представитель политической группы Альянса либералов и демократов за Европу (ALDE) Рик Дамс.
Кроме того, планируется выступление президентов Грузии и Молдова, а также министр иностранных дел Грузии, президент Комитета министров и вновь избранный генеральный секретарь Совета Европы.
На сессии пройдут дебаты относительно нарушения странами-членами уставных обязательств Ассамблеи, о функционировании демократических институтов в Польше и о случаях политических заключенных в Азербайджане, о нарушении прав человека в Турции, чтобы привести эту страну в соответствие с основными ценностями и стандартами Совета Европы.
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Также европейские политики обсудят вопрос последствий для Европы из-за конфликтов в Ливии и на Ближнем Востоке и последствия Brexit в вопросах миграции.
Депутаты также обсудят угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов, заслушают доклад о минимальных стандартах для избирательных систем и отчет о наблюдении за выборами в Беларуси.
Как сообщали новости "Сегодня", украинская делегация покинула летнюю сессию ПАСЕ в знак протеста против того, что делегации Российской Федерации разрешили вернуться в сессионный зал организации с восстановлением всех прав без выполнения Россией каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных районов Донбасса. Кроме того, по этой же причине украинские делегаты отказались участвовать в осенней части сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и в торжественных мероприятиях по поводу 70-летия Совета Европы.
Однако 16 января Верховная Рада приняла проект постановления о возвращении украинской делегации в Страсбург. Глава украинской делегации Елизавета Ясько объяснила, зачем Украина возвращается в ПАСЕ.
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