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В студии ток-шоу "Главная тема. Выбор" Гройсман и Ляшко со своими соратниками

5 июля, 14:10

В эфире программы узнаем: кому и на сколько повысят пенсии в июле и что будет с пенсионной реформой после выборов

Фото: Сегодня

Сегодня в 19:50 в эфире телеканала "Украина" выйдет ток-шоу "Главная тема. Выбор". Гостями студии станут лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко и лидер новосозданной партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман.

В эфире ток-шоу обсудят июльское повышение пенсий, справедливые тарифы для всех регионов, реформу школьного образования, цены на медикаменты, социальную помощь для людей с инвалидностью и мораторий на продажу земли.

Кроме лидеров партий участие в дискуссии примут министр образования Лилия Гриневич и министр юстиции Павел Петренко, которые баллотируются в Верховную Раду по спискам партии Владимира Гройсмана, и руководитель ячейки "Радикальной партии" на Волыни Владимир Кравценюк и четвертый номер в избирательном списке Ляшко Инга Маковецкая.

"Вопросов к кандидатам в нардепы очень много. В эфире "Главная тема. Выбор" узнаем: кому и на сколько повысят пенсии в июле; что будет с пенсионной реформой после выборов; сколько будем платить за отопление этой осенью; как изменятся цены в платежках в новом отопительном сезоне; сколько лет дети будут учиться в школе; в чем дети пойдут в школу в новом учебном году; сколько стоит минимальный набор лекарств в Украине. Не пропустите эфир, чтобы сделать правильный выбор 21 июля", – отметила ведущая проекта Елена Кот.

Вместе с тем, кандидатам в депутаты в студии зададут вопросы зрителей программы, которые можно оставить в комментариях к посту на официальной странице телеканала "Украина".

Как сообщалось, канал "Украина" возобновил показ ток-шоу "Главная тема. Выбор".

В студии проекта накануне внеочередных парламентских выборов в прямом эфире с участием топовых политиков и лидеров партий, которые будут баллотироваться в Верховную Раду, пройдут дискуссии по самым острым общественно важным темам.

В целом, в эфир запланированы семь выпусков и спецмарафон в день голосования, 21 июля. Ведущие проекта – Елена Кот, Анна Панова и Олег Панюта. В студии ток-шоу появятся не только лидеры партий и топовые политики, но и лидеры мнений, которые по разным причинам не идут в парламент.

Напомним, предыдущем эфире в студии ток-шоу "Главная тема. Выбор" состоятся дебаты Тимошенко и Вакарчука.

Ток-шоу "Главная тема. Выбор" по пятницам в эфире телеканала "Украина"!

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Тег Ляшко, Гройсман, выборы в парламент , Главная тема, трк украина

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