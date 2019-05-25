В субботу международный трибунал озвучит решение из-за захвата моряков в Керченском проливе
Российской делегации на оглашении приговора не будет
Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу огласит решение о введении временных мер в отношении России в связи с задержанием украинских кораблей и экипажей в районе Керченского пролива.
"Все остается, как и планировали – в 12 часов по местному времени – председатель суда зачитает решение, скорее всего, не целиком – только выдержки из него. Займет это 20-30 минут", – указал представитель пресс-службы суда Бенджамин Бениршке.
Российской делегации на оглашении приговора не будет, указал Бениршке. Международный трибунал ООН по морскому праву находится в Гамбурге.
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева большие шансы, что Международный трибунал по морскому праву накажет Россию временными мерами – примет решение требованию от Москвы освободить украинских моряков и захваченные корабли.
Напомним, слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков проходили 10 мая в немецком городе Гамбург.
Напомним, что накануне Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. А ранее правительство запустило соответствующий процесс в Европейском суде по правам человека и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.
В свою очередь Москва отреагировала на намерения Киева, продолжая обвинять в инциденте в Керченском проливе украинскую сторону. Кроме того, Россия не хочет, чтоб разбирательство в Международном трибунале мешало незаконному расследованию в отношении украинских моряков.
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