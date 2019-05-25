Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости политики

В субботу международный трибунал озвучит решение из-за захвата моряков в Керченском проливе

25 мая, 02:59

Российской делегации на оглашении приговора не будет

Фото: Getty Images

Международный трибунал ООН по морскому праву в субботу огласит решение о введении временных мер в отношении России в связи с задержанием украинских кораблей и экипажей в районе Керченского пролива.

"Все остается, как и планировали – в 12 часов по местному времени – председатель суда зачитает решение, скорее всего, не целиком – только выдержки из него. Займет это 20-30 минут", – указал представитель пресс-службы суда Бенджамин Бениршке.

Российской делегации на оглашении приговора не будет, указал Бениршке. Международный трибунал ООН по морскому праву находится в Гамбурге.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что у Киева большие шансы, что Международный трибунал по морскому праву накажет Россию временными мерами – примет решение требованию от Москвы освободить украинских моряков и захваченные корабли. 

Напомним, слушания Международного трибунала по морскому праву в деле украинских моряков проходили 10 мая в немецком городе Гамбург.


Напомним, что накануне Украина обратилась в Международный трибунал по морскому праву (ITLOS), чтобы были приняты принудительные меры к России для освобождения пленных украинских моряков. А ранее правительство запустило соответствующий процесс в Европейском суде по правам человека и механизм принудительного урегулирования спора в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву.

В свою очередь Москва отреагировала на намерения Киева, продолжая обвинять в инциденте в Керченском проливе украинскую сторону. Кроме того, Россия не хочет, чтоб разбирательство в Международном трибунале мешало незаконному расследованию в отношении украинских моряков.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, моряки, Керченский пролив, решение, трибунал

Вы сейчас просматриваете новость " В субботу международный трибунал озвучит решение из-за захвата моряков в Керченском проливе". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеркаль: не стоит искать "зраду" в решениях Международного трибунала по морякам

Вчера, 20:56

Она отметила, что иммунитет военных кораблей является основополагающим принципом международного морского права

Суд Москвы оставил под арестом украинских моряков

20 мая, 21:58

Суд отклонил апелляцию защиты военнопленных на продление срока содержания под стражей

Диаметрально меняет свою позицию: адвокат пленных моряков указал на лицемерие России

10 мая, 18:00

Николай Полозов подметил, что Россия передергивает факты таким образом, который удобен ей

Зеркаль: Морской трибунал должен принять решение в пользу Украины

10 мая, 16:53

Москва не сможет подать апелляцию на решение суда по временным мерам, отметила замминистра

В морском трибунале назвали дату, когда примут первое решение по России

10 мая, 16:23

Сегодня Украина выступила с доводами об агрессии РФ, в то время как российская сторона отказалась участвовать в слушаниях

Украина в морском трибунале обосновала агрессию России в Керченском проливе

10 мая, 15:35

Украинская сторона объяснила трибуналу, что Россия не имела права задерживать корабли и моряков

Когда же на Донбассе закончится война: Даты и варианты

Алексей Ягудин: "Мы банки пивные собирали, а им 30 тысяч мало"

Разочарованные фанаты "Игры престолов" требуют переснять финал

Слово о походе Игоря, или На кого поставит Коломойский?

Глава ЦИК Слипачук задекларировала 23,9 млн гривен дохода

Эксклюзивные подробности драки на соревнованиях во Владивостоке

Проблемы с давлением: лечимся народными методами

"Работа с Евгенией заставляет нас кричать по ночам": Тренер

Прокуратура хочет увеличить срок Кокорину и Мамаеву

Украинский боксер Богачук нокаутировал мексиканца Эрнандеса

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Пенсионный фонд уходит в онлайн

23 мая, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

23 мая, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

Невыгодная привычка: курильщикам придется платить за сигареты больше 100 грн

22 мая, 07:38

В июле ставку акциза на табачные изделия поднимут второй раз за год

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Бегающая красотка, которой любуются даже звездные коллеги

"Я нашла свою половинку": Каменских рассказала о своих отношениях

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь