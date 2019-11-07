В суд передан обвинительный акт в отношении экс-министра Насалика

Речь идет о преступлении 2014 года, в совершении которого подозревают бывшего чиновника

Игорь Насалик. Фото: facebook.com/nasalyk

После завершения досудебного расследования Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении бывшего главы Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, которого подозревают во внесении недостоверных сведений в декларацию. Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Сейчас обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении.

В САП напоминают, что в 2014 году чиновник получил взаймы 1,249 миллиона долларов от физического лица. Однако в нарушение требований закона Украины "О предотвращении коррупции", чиновник не отразил указанную информацию в ежегодных декларациях.

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Отметим, что речь идет о бывшем министре энергетики Игоре Насалике. Как сообщали новости "Сегодня", 9 июля 2019 года детективы Национального антикоррупционного бюро вручили подозрение экс-министру. Сам Насалик прокомментировал подозрение.

Также в 2017 году Национальное агентство по предотвращению коррупции выявило нарушения в е-декларациях ряда министров. Тогда Игорь Насалик в декларации написал, что его жене принадлежит офис площадью 129,7 кв. м, однако на самом деле офис принадлежит супруге на правах совместной собственности (50%). Министр пояснил, что недостоверность сведений он выявил при заполнении исправленной декларации за 2016 г.

Напомним, недавно Верховная Рада сняла неприкосновенность с нардепа Ярослава Дубневича и разрешила его арестовать. Подробней смотрите в сюжете:

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