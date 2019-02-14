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В суде объяснили свое решение по Супрун

Сегодня, 15:24

Накануне Кабинет министров принял аналогичное постановление по чиновнице

Ульяна Супрун
Ульяна Супрун. Фото: Facebook
В суде объяснили свое решение по Супрун //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/56b/d44/5c656bd44bd93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/56b/d44/5c656bd44bd93.jpg Политика Накануне Кабинет министров принял аналогичное постановление по чиновнице

Решение Окружного админсуда Киева по и.о. министра здравоохранения Ульяне Супрун было принято в соответствии с постановлением Кабинета министров о разблокировании работы ведомства.

Об этом рассказал по итогам сегодняшнего судебного заседания судья-спикер суда Богдан Санин, передает Укринформ.

По его словам, сегодняшнее постановление суда и вчерашнее распоряжение Кабинета министров относительно полномочий Супрун полностью одинаковы.

"Суд отменил меры обеспечения, которые он сам же устанавливал. Отменил исключительно самостоятельно, со своей позиции. Сам решил это сделать. Те доводы, которые отмечал Кабинет министров и Супрун, суд проанализировал и отклонил самостоятельно. Иными словами, суд сказал: "Я это отменяю, потому что вчера было принято соответствующее распоряжение Кабмина. Распоряжение Кабмина, как и решение суда, запрещает участие Супрун в заседании Кабмина и определении стратегического курса Минздрава. Фактически Кабмин сделал тоже самое, что и суд. Поэтому нет смысла, поскольку Кабмин все урегулировал. Содержание решения суда фактически дублируется Кабмином", – объяснил Санин.

Напомним, вчера, 13 февраля, Кабмин частично разблокировал работу Минздрава. Правительство приняло распоряжение, которое позволяет Ульяне Супрун временно исполнять обязанности министра здравоохранения.

Как известно, на прошлой неделе, 5 февраля, Окружной административный суд Киева удовлетворил иск народного депутата Игоря Мосийчука и частично запретил Супрун исполнять обязанности главы Минздрава. Суд удовлетворил заявление народного депутата и запретил Ульяне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения.

На это решение была подана Минюстом апелляция, и 11 февраля судья удалился в совещательную комнату для принятия решения по ходатайству об отмене ограничения деятельности чиновницы.

В свою очередь сама и.о. министра, комментируя решение суда, говорила, что изменения, которых Минздраву удалось достичь, поставлены под угрозу. Также по ее словам, постановление Окружного административного суда Киева относительно ее отстранения от должности блокирует доставку жизненно необходимых лекарств к пациентам.

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Тег Кабмин, суд, супрун, судья

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