"В своем время я уже лохонулся в Грузии": Саакашвили забраковал соглашение о ЗСТ с Турцией

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили собирается стать вице-премьером и пришел на встречу с фракцией "Слуга народа", где представляет свое видение реформ в Украине. Он выразил мнение, что Украине нельзя подписывать договор с Турцией о зоне свободной торговли. Трансляцию с заседания фракции вел "слуга народа" Максим Ткаченко.

По его мнению, соглашение с Турцией серьезно ударит по легкой промышленности Украины.

"Сейчас мы подписываем договор о свободной торговле с Турцией. Нельзя его в этом виде подписывать. Мы же должны отстаивать свои интересы. Как только мы подпишем, и это вступит в силу – с украинской легкой промышленности можно будет распрощаться навсегда. Турки же очень умные, они знают, что нам политически это очень нужно. Я хороший друг Эрдогана, я знаю его, у нас хороший опыт сотрудничества, но у них свои интересы и он очень крутой в отстаивании своих интересов. В своем время я так лохонулся в Грузии. Я не советую делать такую же ошибку. Нельзя слепо ничего подписывать", – сказал Саакашвили и добавил, что потом прочитали сам договор и ужаснулись.

Напомним, в Министерстве иностранных дел говорили, что соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Турцией готово на 99%, а украинская сторона исходит исключительно из национальных интересов и переговоров, которые ведут эксперты.

Реклама

Впрочем, как отмечал в комментарии сайту "Сегодня" исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, к зоне свободной торговли с Турцией надо относиться осторожно. Он объяснил, почему.

Смотрите также эксклюзивное интервью Саакашвили в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама