Сделать стартовой
26,03
29,2
УКР
Главная Больше  Новости политики

В Торецке проверяют сообщение о минировании избирательных участков

21 июля, 12:35

В Донецкой области открыты пять уголовных производств

Фото: МВД / Twitter
Фото: МВД / Twitter.

Полицейские Донецкой области по состоянию на 11:00 открыли пять уголовных производств в ходе парламентских выборов, которые проходят 21 июля в Украине. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Два нарушения избирательного законодательства зарегистрированы в прифронтовом Зайцево, другие – расследуют следователи Селидово, Бахмута и Торецка, в котором якобы заминировали 14 избирательных участков", – говорится в сообщении.

Информация о минировании 14 избирательных участков в Торецке поступила около 10:40. На месте работают группы полицейских, взрывотехников, кинологов и спасателей.

По данным правоохранителей, в Бахмутском районе оба нарушения обнаружены на одном избирательном округе: в первом случае мужчина вынес бюллетень за пределы участка, однако наблюдатель увидел это и позвал полицейских, а в другом – женщина 1941 года рождения обнаружила, что за нее уже расписались.

Читайте также

"В Селидово житель получил бюллетени за всю семью и хотел за них проголосовать, а в Бахмуте с приглашением на избирательный участок пришла 15-летняя девушка", – добавили в МВД.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

Также читайте, что нельзя делать во время голосования:


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы, МВД, нарушения, полиция, Донецкая область

Вы сейчас просматриваете новость " В Торецке проверяют сообщение о минировании избирательных участков". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве неизвестные звонят избирателям и просят не голосовать за одного из кандидатов

Сегодня, 12:15

Полиция открыла уголовное производство

На участках в Харькове порвали три бюллетеня

Сегодня, 12:14

Инциденты произошли в двух районах города

Выборы-2019: отдыхающим и военным в Херсонской области может не хватить бюллетеней

Сегодня, 12:13

В селе Стрелково недополучили 500 бюллетеней

Зеленский голосует на выборах в Раду: онлайн-трансляция

Сегодня, 12:07

Глава государства будет голосовать на избирательном участке в Оболонском районе столицы

Известно, что замедляет развитие умственных способностей

Топ-5 мультфильмов, которые помогут научить ребенка считать

Малоизвестные красивые актрисы казахстанского кино

Диетолог назвала спасающие от жары безвредные напитки

"В 2020 минимальная заработная плата составит 5,5 тыс. грн"

«Форсаж: Хоббс и Шоу»: команду фильма пополнит Киан Ривз

Фантастические детские украшения своими руками

"Марвел": в каком порядке смотреть все фильмы

6 причин, почему взвешиваться каждый день полезно

Нападающий Наполи получил выговор от жены

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

15 красавиц российского кино

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Сегодня, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

Вчера, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

Почем отдых в Украине: цены и самые популярные направления в 2019 году

19 июля, 07:00

Экономнеделя на двоих на наших курортах стартует от 2,5 тысячи грн, а люкс — от 22 тысяч

Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира

У Газманова обнаружили опухоль: что известно о недуге певца

Как убрать мешки под глазами и отеки век
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь