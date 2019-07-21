В Торецке проверяют сообщение о минировании избирательных участков

В Донецкой области открыты пять уголовных производств

Фото: МВД / Twitter.

Полицейские Донецкой области по состоянию на 11:00 открыли пять уголовных производств в ходе парламентских выборов, которые проходят 21 июля в Украине. Об этом информирует пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Два нарушения избирательного законодательства зарегистрированы в прифронтовом Зайцево, другие – расследуют следователи Селидово, Бахмута и Торецка, в котором якобы заминировали 14 избирательных участков", – говорится в сообщении.

Информация о минировании 14 избирательных участков в Торецке поступила около 10:40. На месте работают группы полицейских, взрывотехников, кинологов и спасателей.

По данным правоохранителей, в Бахмутском районе оба нарушения обнаружены на одном избирательном округе: в первом случае мужчина вынес бюллетень за пределы участка, однако наблюдатель увидел это и позвал полицейских, а в другом – женщина 1941 года рождения обнаружила, что за нее уже расписались.

"В Селидово житель получил бюллетени за всю семью и хотел за них проголосовать, а в Бахмуте с приглашением на избирательный участок пришла 15-летняя девушка", – добавили в МВД.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что на выборах-2019 за места в Верховной Раде IX созыва на 199 одномандатных избирательных (мажоритарных) округах поборются 3220 кандидатов: 1404 представляют 58 политических партий и блоков, еще 1680 – самовыдвиженцы.

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