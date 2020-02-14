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В трусах и парике: в Сеть попали фото молодого Гончарука с женщинами

14 февраля, 13:02

Снимки премьер-министра с праздника, вероятно, предназначались для личного архива

Вслед за архивными видео с украинским премьером Алексеем Гончаруком, на которых он участвовал в митингах и в съемках ток-шоу, в интернете появились снимки с главой правительства в молодости.

На снимках, опубликованных 14 февраля в Telegram-канале "Черный рыцарь", Гончарука сфотографировали во время застолья с различными женщинами. Судя по некоторым фото, можно допустить, что события происходили на свадьбе.

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Когда именно были сделаны снимки, не указывается. Но на фото Алексей Гончарук еще с длинными волосами (как на видео восьмилетней давности) и все так же в костюмах.

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Напомним, что ранее в интернет попало видео с танцами Владимира Зеленского. На снятых кадрах нынешний глава государства отдыхает в ночном клубе еще до своего президентства и демонстрирует неплохие хореографические данные.

А совсем недавно Алексей Гончарук попал в куда более громкий скандал. В YouTube попала серия аудиозаписей с совещания премьера с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики. Себя Гончарук на записи называет "полным профаном в экономике". Это едва не привело к его отставке и спровоцировало обыски в офисе телеканала "1+1".

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