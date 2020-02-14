В трусах и парике: в Сеть попали фото молодого Гончарука с женщинами

Вслед за архивными видео с украинским премьером Алексеем Гончаруком, на которых он участвовал в митингах и в съемках ток-шоу, в интернете появились снимки с главой правительства в молодости.

На снимках, опубликованных 14 февраля в Telegram-канале "Черный рыцарь", Гончарука сфотографировали во время застолья с различными женщинами. Судя по некоторым фото, можно допустить, что события происходили на свадьбе.

Реклама

Когда именно были сделаны снимки, не указывается. Но на фото Алексей Гончарук еще с длинными волосами (как на видео восьмилетней давности) и все так же в костюмах.

Напомним, что ранее в интернет попало видео с танцами Владимира Зеленского. На снятых кадрах нынешний глава государства отдыхает в ночном клубе еще до своего президентства и демонстрирует неплохие хореографические данные.

А совсем недавно Алексей Гончарук попал в куда более громкий скандал. В YouTube попала серия аудиозаписей с совещания премьера с представителями Кабмина и Нацбанка, на котором обсуждались вопросы экономики. Себя Гончарук на записи называет "полным профаном в экономике". Это едва не привело к его отставке и спровоцировало обыски в офисе телеканала "1+1".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама