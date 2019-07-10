В Украине активизировалась торговля политическими силами: эксперты раскрыли детали

Объявлениями о продаже партий интернет пестрит с конца весны, когда началась регистрация на местные и парламентские выборы

С началом избирательной кампании в Украине активизировалась торговля политическими силами. В Украине их более трехсот. Но на выборы кандидатов по спискам выдвинула только 21 партия. Еще 44 по несколько претендентов в округах.

Примерно 90% политсил используют для перепродажи, объясняет "Сегодня" специалист по избирательным системам Денис Ковриженко. Существует несколько способов заработать. В частности, партии покупают мажоритарщики. Ведь они могут иметь своих представителей в избирательных комиссиях, только когда выдвигаются от политсилы, а не самостоятельно.

"Представительство, оно позволяет обеспечить определенный контроль и возможности влияния на принятие решений. Определенные недобросовестные кандидаты пытаются повлиять на результаты голосования так как от комиссии зависит, как считаются, собственно, голоса", – говорит Денис Ковриженко, старший юридический советник Международного фонда избирательных систем.

Покупают партии и для выдвижения кандидатов по спискам. Грешат этим в основном новоиспеченные политики. Ведь на момент участия в выборах партии должно быть не менее года. А ее создание с нуля отнимает много времени и денег.

"Есть определенный рынок политических партий. Например, партию легче не регистрировать с самого начала, а легче просто ее переименовать на съезде партии – и она перейдет от одной политической или экономической группы к другой", – говорит Александр Клюжев, аналитик гражданской сети "ОПОРА".

Объявлениями о продаже партий интернет пестрит с конца весны, когда началась регистрация на местные и парламентские выборы. За одну политсилу просят минимум 35 000 долларов.

Сейчас в Украине 352 политсилы. Такое огромное количество означает, что покупают их меньше, чем создают те, кто сделал на регистрации бизнес. По закону, если партия 10 лет не выдвигает кандидатов на выборы, ее свидетельство Министерство юстиции может аннулировать.

7 июля Центризбирком разрешил передать бюллетени в окружные комиссии. Как рассказала председатель Комиссии Татьяна Слипачук, "ЦИК уполномочил Государственное предприятие специальной связи в лице определенных им сотрудников этого предприятия от имени Комиссии осуществить передачу избирательных бюллетеней".

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины IX созыва назначены на 21 июля 2019 года. Согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах. В то же время политические силы уже определились с людьми, с которыми пойдут на выборы. Читайте подробней о списках партий, которые идут в Верховную Раду.

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