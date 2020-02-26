В Украине будут отмечать День сопротивления оккупации Крыма: указ Зеленского

Сегодня президент Владимир Зеленский учредил День сопротивления оккупации Крыма и подписал соответствующий указ №58, который уже опубликован на сайте Офиса президента Украины

В указе отмечается, что такое решение принято в связи с событиями 26 февраля 2014 года, когда в оккупированном Крыму украинцы вышли на митинг в поддержку территориальной целостности Украины и против российской оккупации.

"Постановляю: утвердить в Украине День сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя, который отмечать ежегодно 26 февраля. Кабинету министров обеспечивать разработку с участием представителей государственных органов, органов местного самоуправления, института гражданского общества и утвердить план мероприятий ко Дню сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя", – говорится в указе, который вступает в силе с момента публикации.

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Отметим, в Кремле уже нервничают из-за этого решения Зеленского. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль "с такой формулировкой категорически не согласен и считает, что это никоим образом не соответствует действительному положению дел вокруг Крыма".

Как сообщали новости "Сегодня", на Форуме Age Of Crimea Forum 2020 глава государства сделал одно важное заявление касательно оккупированного полуострова. Зеленский четко дал понять, что Крым не будут разменивать ради мира на Донбассе.

Видео: president.gov.ua

Крым был незаконно аннексирован Россией в марте 2014 г. после проведения "референдума", не признанного ни Украиной, ни мировым сообществом. В том числе "крымский референдум" не признает и ООН.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 г. началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.

В свою очередь Международный уголовный суд (Гаагский трибунал) признал, что действия России во время оккупации Крыма расцениваются как военный конфликт против Украины. В Гааге отмечают, что данный международный конфликт может быть расследован по нормам Римского статута.

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