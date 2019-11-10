"В Украине до сих пор зарегистрирована партия во главе с Пушилиным": интервью со "Слугой народа" Александром Качурой

В июле 2019-го, уже под конец своей каденции, Верховная Рада утвердила многострадальный Избирательный кодекс Украины. Проект начали разрабатывать еще десять лет назад – при президенте Ющенко. Впервые подали на рассмотрение при Януковиче. Переработали и утвердили в первом чтении при Порошенко. И уже при Зеленском, пройдя "пытку" четырьмя тысячами правок, Кодекс, наконец, был принят. Казалось, на этом история Кодекса как законопроекта подошла к концу – чтобы он стал законом, оставалось дождаться подписи Владимира Зеленского под документом. Но новый глава государства Кодекс не подписал, вернув его в парламент.

В своих предложениях к проекту президент подробно расписал 17 ключевых позиций, которые, по его мнению, необходимо изменить в документе. В частности, президент отметил сложность предложенной системы, указав, что в Кодексе прописана, скорей, пропорциональная система с закрытыми списками, а не открытыми. Вызвали вопросы прописанные в Кодексе, но трудно в таком виде реализуемые на практике принципы гендерного равенства. Отсутствие прописанных механизмов, позволяющих голосовать переселенцам без изменения места голосования. И так далее.

"Приведенный перечень замечаний далеко не полон", – отметил в предложениях президент. Чем, по сути, открыл возможность профильному парламентскому комитету поработать, помимо указанных главой государства, и над другими пунктами Кодекса. В начале октября парламент принял решение подготовить проект Кодекса к повторному рассмотрению. Разумеется, доработав с учетом предложений президента.

О том, как идет работа над документом и каких изменений в итоге стоит ожидать по результатам работы, сайт "Сегодня" поговорил с народным депутатом, замглавы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александром Качурой.

- Начнем, пожалуй, с конца. На каком этапе находится работа над Избирательным кодексом, и на когда назначен deadline? То есть когда готовый, доработанный проект будет вынесен в зал для окончательного утверждения?

- На работу над проектом мы отвели себе два месяца. Завершить ее планируем до Нового года. Так, чтобы уже на этой сессии, которая закончится в январе, документ был проголосован.

- Успеете? Предыдущий парламент вносил правки в проект несколько месяцев. Еще несколько месяцев рабочая группа систематизировала и сводила их. Вам же предстоит изучить документ, внести в него президентские предложения, многие из которых носят характер системных…

- Изучать не придется. Мы, что называется, "глубоко в теме". Дело в том, что, когда Кодекс попал на подпись президенту Зеленскому, по инициативе главы государства в Офисе президента была создана рабочая группа, которая изучала, можно ли его подписывать, или нет. В группу входили Александр Корниенко, Алина Загоруйко, я, как юрист партии. По итогам работы группы и были выписаны предложения президента к Кодексу. То есть у президента и у нас есть четкое понимание, что нужно менять.

Кроме того, когда предложения президента поступили в парламент, мы собрали всех специалистов, представителей общественных организаций – "Опору" и т.д. У которых были свои предложения к Кодексу, но они не были учтены предыдущим парламентом. Таким образом, сейчас мы работаем над тем, чтобы внести в Кодекс предложения президента и учесть, по возможности, предложения общественных организаций.

Если по сути, то, во-первых, в Кодексе достаточно много "мертворожденных" норм. Которые не могли быть реализованы на практике. Во-вторых, хотя все говорили об "открытых списках", на самом деле в принятом документе была зафиксирована скрытая "мажоритарка". Кодекс в этом плане не решал проблему политической коррупции, когда кандидат, обладающий средствами, мог, по сути, "купить" себе депутатский мандат в округе. Более того, масштабы коррупции могли увеличиться. В силу хотя бы того, что увеличивались размеры округов, и только "денежные мешки" могли бы позволить себе активную агитацию в границах этих увеличенных округов.

Кроме того, президент обратил особое внимание на сложность выписанной в Кодексе избирательной системы. Очень сложно выписан механизм подсчета голосов, что угрожает возможными манипуляциями и злоупотреблениями. Там сам черт ногу сломит! Когда я разговаривал по этому вопросу с некоторыми членами ЦИК – из прошлого еще состава, – они не смогли мне прояснить некоторые моменты, сами не понимали. Можете представить, если член ЦИК не может разобраться, то что будет на уровне окружных и участковых комиссий!

Мы изучали опыт некоторых западных стран, где применялась похожая система, но затем от нее отказались. Там было до 30% испорченных бюллетеней. Просто потому, что система была сложной, граждане не могли разобраться.

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- Давайте по порядку. Система по открытым спискам – то, о чем говорил президент Зеленский еще в своей инаугурационной речи. Какой она будет? (Напомним, Кодекс в существующей редакции предполагает, что в стране будет образовано 27 округов. Партии подают на выборы один общегосударственный список, а также список по каждому округу. Избирателям предлагается голосовать за партию, а также за кандидата от нее в округе).

- Этот вопрос дискутируется. Есть несколько подходов. Лично я являюсь сторонником системы, предполагающей, что будет один общегосударственный округ и в нем открытые списки. И даже разработал драфт избирательного бюллетеня – как это будет выглядеть. Допустим, есть 25 партий, которые идут на выборы. В бюллетене идет список этих партий. Ниже – 300 цифр: по количеству народных депутатов в будущем парламенте. На избирательных участках же вывешиваются списки партий. И избиратель голосует за политическую силу и за конкретного ее представителя, обводя цифру кружком. Если же он конкретного кандидата не выбирает, считается, что он просто проголосовал за список партии в целом. По итогам в парламент проходят партии, преодолевшие барьер. И депутаты из их списка, набравшие в целом по Украине наибольшее число голосов.

- Тоже довольно сложно. И потом: понятно же, что избиратели в масштабах страны будут в первую очередь голосовать за лидеров партий. То есть, допустим, если в общегосударственном списке партии "Слуга народа" первым будет идти Владимир Зеленский, а затем еще 299 кандидатов, очевидно, что 95% голосов уйдут Зеленскому, а остальные 5% распределятся между оставшимися кандидатами. Это без обиды…

- Тут есть проблема. В Польше, где использовалась такая система, именно так и было. Потому предполагается, что, если партия проходит барьер, ее первая пятерка проходит в парламент автоматически. То есть голоса, отданные за нее, "отсекаются", учитывается очередность лишь с кандидата, занявшего шестое место и ниже.

Плюс общественные организации предложили внести норму, предполагающую, что кандидат может пройти в парламент, лишь набрав в каждой области определенное число голосов. Чтобы не было, что кандидат набирает много голосов лишь в одной из областей, а в других о нем ничего даже не знают. Это будет своего рода "предохранителем" от прохода в парламент местных "феодалов", которые раньше "засевали" свой округ и становились депутатами. После введения такой нормы скупить голоса будет очень дорого и технически практически невозможно.

- А какой процент голосов, как предполагается,каждый кандидат должен набрать в каждой области?

- Была идея, что кандидат получит право участвовать в распределении мест в парламенте только в том случае, если на каждом округе за него был подан хотя бы один голос. Но она еще обсуждается.

- Еще варианты реализации пропорциональной системы по открытым спискам рассматриваются?

- Да. Вторая модель предполагает открытые региональные партийные списки. То есть партийный список из 300 кандидатов будет делиться на число областей. И партии в каждой области будут подавать 10-15 кандидатов в каждой области. Избиратель будет голосовать за партию и за кандидата от партии. Но я, как уже говорил, выступаю за то, чтобы бюллетень был максимально простым и понятным для избирателя. Чтобы люди могли разобраться.

- Какой предполагается сделать проходной барьер? В принятой летом редакции Кодекса это 5%.

- Вопрос обсуждается. Я выступаю за снижение до 3%. Если у нас не будет мажоритарной составляющей, а ее не будет, есть смысл политически более детально структурировать парламент. Чтобы относительно маленькие партии также получили возможность быть представленными в Верховной Раде.

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- В таком случае возникает риск, что в парламент пройдут "карманные" партии.

- Мы постараемся решить проблему "фейковых" политсил. Как юрист и депутат, я инициировал в Минюсте процедуру аннулирования свидетельств о регистрации партий, которые либо не принимали участие в выборах на протяжении нескольких десятков лет, либо нарушали законодательство. Вы знаете, что в Украине до сих пор зарегистрирована партия "МММ", которую возглавляет Денис Пушилин?

- Тот самый?

- Да, главарь так называемой "ДНР". Это абсурд какой-то! Кода я как адвокат обращался по данному вопросу, мне сказали, что "они ничего не нарушают". Как я понимаю, у нашего нового министра юстиции Дениса Малюськи есть политическая воля, чтобы решить вопрос с подобными партиями. Которые либо не вели активной политической деятельности, не принимали участия в выборах, в том числе местных, на протяжении последних пятнадцати лет. Либо, как в случае с МММ,несвоевременно создали ячейки. Либо подавали заведомо недостоверные данные во время регистрации. По трем этим основаниям мы можем очистить политическое поле от "карманных", "диванных", "фейковых" партий. Насколько я знаю, министр юстиции уже дал задание профильному департаменту проанализировать ситуацию и подать свои выводы относительно подачи в суд исков по аннулированию свидетельств таких политсил. По сути, вместо 320 партий в стране может остаться около сотни. Но тех, кто действительно реально ведет политическую деятельность.

- Вы упоминали о том, что Избиркодекс будет меняться в расчете на то, что Верховная Рада сократится до 300 депутатов. Но этот вопрос ведь еще не решен – изменения в Конституцию приняты только в первом чтении.

- За сокращение числа депутатов, равно как за отмену депутатской неприкосновенности, народ Украины проголосовал на референдуме еще в начале 2000-х. Мы решительно настроены имплементировать народную волю в законодательство.

- В предложениях президента Владимира Зеленского фигурирует пункт о голосовании переселенцев. Ранее, кстати, на этот момент обращали внимание и общественные организации. Равно как на сложности с голосованием украинцев, пребывающих за границей. Как будет решена проблема?

- Это комплексный вопрос. Миллионы граждан фактически лишены права голоса. Активистами уже наработан соответствующий законопроект, и он будет имплементирован в Кодекс. Речь идет об упрощении процедуры голосования на парламентских выборах по фактическому месту проживания гражданами, которые не зарегистрированы как временно перемещенные лица. Говоря о фактическом месте проживания, мы имеем ввиду, конечно, контролируемые территории.

- Партии, участвующие в выборах, будут получать госфинансирование?

- Только те, кто пройдет в парламент.

- Утвержденная редакция предполагает, что Кодекс вступает в силу с 1 января 2023 года. Эту норму оставляете?

- Считаем, что он должен вступить в силу раньше. Местные выборы весной-осенью 2020 года мы хотим провести уже по новому Кодексу.

О том, какие изменения в Кодекс будут внесены в части, касающейся местных выборов, читайте во второй части интервью.

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