В Украине хотят повысить размер минимальных алиментов

Сегодня, 00:45

Также в ведомстве предложат норму, согласно которой дети будут иметь право на долю общего имущества бывших супругов наравне с родителями

В Украине хотят повысить размер минимальных алиментов
Автор фото: Данил Павлов, "Сегодня"

В Министерстве юстиции Украины разработали законопроект, который предполагает увеличение минимального размера алиментов на каждого ребенка. Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко на заседании Кабинета министров, передает пресс-служба ведомства. 

"Сейчас идет серьезное обсуждение возможности увеличения объема содержания ребенка после развода родителей. Уже разработан законопроект, который предлагает существенно увеличить минимальный размер алиментов на ребенка. Кроме того, мы можем позаимствовать норму французского законодательства, по которому потомки после развода родителей должны получить такой же уровень содержания, который они имели во время проживания в полной семье", – сказал Петренко. 

Также министр намерен предложить ввести норму, согласно которой дети будут иметь право на долю общего имущества бывших супругов наравне с родителями. По его словам, также планируется создать систему стимулирования родителей и органов власти на местах.

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"Отдельно мы планируем прописать нормы мотивации для тех родителей, которые ответственно относятся к воспитанию своих детей. Это будут соответствующие налоговые и социальные льготы. Еще одна новация – создание реальных стимулов для органов власти на местах, которые вкладывают средства в расширение детского пространства: создание детских садов, строительство спортивных площадок, открытие разного рода курсов и кружков для достойного воспитания ребенка", – добавил министр. 

Напомним, по словам Петренко за неуплату алиментов в Украине выписаны уже тысячи протоколов для общественных работ.

Ранее министр юстиции Павел Петренко в рамках совместного проекта сайта "Сегодня" и Минюста рассказал, как оформить алименты и какая ответственность наступает за уклонение от них.
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Источник:

"Сегодня"

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