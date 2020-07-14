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В Украине изменились правила для ФЛП: какой закон приняла Рада

14 июля, 20:30

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Закон отменил требование обязательной регистрации книги учета доходов

В Украине изменили работу физических лиц-предпринимателей. Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2524 "О внесении изменений в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей".

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Об этом информирует "РБК-Украина".

Согласно закону, копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, будут отображаться в электронном кабинете.

Также контролирующий орган должен вести переписку с налогоплательщиками, подавшими заявление о желании получать документы через электронный кабинет.

Также закон отменил требование обязательной регистрации книги учета доходов. Но обязанность ведения книги в бумажном виде осталась.

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Первый заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк утверждает, что закон приняли без ряда важных норм.

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"№2524 принят в целом. И это позволит по крайней мере получать электронные копии решений налоговой и отменить нелепый договор о признании электронных документов при регистрации в электронном кабинете", – написал нардеп на своей странице в Facebook.

Заметим, что текст закона претерпел изменения и сейчас его уточняют. Напомним, что этот закон за основу Рада поддержала в первом чтении в конце декабря прошлого года; тогда за него проголосовали 299 нардепов.

Ранее сообщалось, что регистрация новых физлиц-предпринимателей в Украине превысила докарантинные показатели.

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бизнес Верховная Рада регистрация Украина книжка ФЛП

Источник: РБК-Украина

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