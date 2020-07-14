В Украине изменились правила для ФЛП: какой закон приняла Рада

В Украине изменили работу физических лиц-предпринимателей. Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект №2524 "О внесении изменений в Налоговый кодекс о функционировании электронного кабинета и упрощения работы физических лиц-предпринимателей".
Об этом информирует "РБК-Украина".
Согласно закону, копии налоговых уведомлений-решений и другие документы, которые налоговый орган направляет налогоплательщику, будут отображаться в электронном кабинете.
Также контролирующий орган должен вести переписку с налогоплательщиками, подавшими заявление о желании получать документы через электронный кабинет.
Также закон отменил требование обязательной регистрации книги учета доходов. Но обязанность ведения книги в бумажном виде осталась.
Первый заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк утверждает, что закон приняли без ряда важных норм.
"№2524 принят в целом. И это позволит по крайней мере получать электронные копии решений налоговой и отменить нелепый договор о признании электронных документов при регистрации в электронном кабинете", – написал нардеп на своей странице в Facebook.
Заметим, что текст закона претерпел изменения и сейчас его уточняют. Напомним, что этот закон за основу Рада поддержала в первом чтении в конце декабря прошлого года; тогда за него проголосовали 299 нардепов.
Ранее сообщалось, что регистрация новых физлиц-предпринимателей в Украине превысила докарантинные показатели.
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