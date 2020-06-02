В Украине кадровый голод: Зеленский обратился к руководителям ВУЗов

Последний раз встреча в таком формате проходила еще в далеком 2005 году

Президент Владимир Зеленский встретился с руководителями высших учебных заведений (ВУЗ) Украины. Во встрече также приняли участие заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк и председатель парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак, сообщает сайт главы государства.

Представители ВУЗов отметили, что в последний раз встреча с президентом проходила в далеком 2005 году и выразили удовлетворение, что проблемами высшего образования интересуются на самом высоком уровне. На встрече обсуждались вопросы оптимизации ВУЗов расширение их финансовой автономии, уровень зарплат преподавателей и условия, в которых учатся студенты.

Глава государства сказал, что Украина испытывает "кадровый голод" и его может решить только высшее образование (отметим, что во время года своего президентства он неоднократно жаловался на отсутствие приемлемых кандидатов на те или иные государственные должности). Также он сетует, что из более чем миллиона студентов большая часть не хочет оставаться в Украине по завершению учебы, либо не работают по специальности.

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"Если мы ничего не будем решать именно с вами, то "кадровый голод" в стране так и останется. Эту проблему государство должно решать совместно с высшим образованием. Зачем вы тратили свой опыт, зачем государство тратило свои деньги, если мы потом не можем привлечь этих действительно талантливых студентов?" – сказал Зеленский.

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В свою очередь Сергей Бабак заявил, что задача Комитета по вопросам образования, науки и инноваций и парламента в целом – создать законодательные условия для развития системы высшего образования и ее дальнейшей эволюции. По его словам, теперь в контрактах с ректорами будут появляться показатели эффективности за определенное время и механизмы проверки этих показателей.

"Наши планы до конца 20-го года делятся на две части: тактические планы – это проведение вступительной кампании, и финансовая автономия. У нас есть много планов. Комитет всегда открыт к сотрудничеству", – сказал он.

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А вот представители ВУЗов отметили важное значение возможностей для развития образования, которые дает новый закон о высшем образовании, привлечение бизнеса к формированию кадров, создание механизмов венчурных фондов, финансировании стартапов…

Как сообщали новости "Сегодня", в Министерстве образования готовятся изменить систему финансирования высших учебных заведений. Новшества начнут запускать постепенно. В 2020 году университеты получат только 80% от финансирования, которое они получили в 2019-м, за остальные 20% им придется побороться. Читайте подробней в материале: "Деньги получат не все: ВУЗы в Украине будут финансировать по-новому".

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