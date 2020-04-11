В Украине коронавирусом заразилось более 300 медиков

Коронавирус в Украине зафиксировали у 334 медицинских работников. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"У нас из 2203 больных коронавирусной инфекцией — 334 медицинских работника. Мы ежедневно занимаемся тем, чтобы максимально обеспечить их средствами индивидуальной защиты", — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее командование медицинских сил Вооруженных сил Украины также сообщило о трех новых случаях заражения коронавирусом в украинской армии. Общее число инфицированных военнослужащих в Украине возросло до десяти человек, из них 1 летальный.

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Всего по состоянию на утро пятницы, 10 апреля, в Украине зарегистрировано 2203 случая коронавируса, 69 человек скончались, 61 пациент выздоровел. Наибольшее число случаев заболевания фиксируется в Киеве и в западных регионах страны. В Черновицкой области зарегистрировано больше всего случаев инфицирования — 366, в Закарпатской — 56, в Волынской — 41, в Киевской — 140.

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В Украине с 17 марта действует карантин. По решению правительства Украины карантин в стране, а также режим чрезвычайной ситуации будет длиться как минимум до 24 апреля.

Число людей, умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире, уже превысило 100 тысяч.

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