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  1. Новости политики

В Украине люстрированные чиновники могут получить компенсации за должности

22 мая, 04:02

Елена Кузьмич

Именно денежные компенсации, а не восстановление на госслужбе экс-чиновников, будет в приоритете у нового органа

В Украине может появится спецкомисия, которая будет решать судьбу люстрированных. Соответствующий законопроект о люстрации должен одобрить Кабинет министров, после чего документ попадет на голосование в Верховную раду.

Об этом заявил министр юстиции Денис Малюська "РБК-Украина".

Ключевым вопросом для спецкомиссии станет выплата компенсаций. Если она придет к выводу, что люстрировать чиновника не было оснований, то он сможет претендовать на денежное возмещение.

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"Потерянный доход" сравнят с доходами, которые он получал после увольнения. За моральный ущерб экс-чиновник сможет получить до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 3 400 гривен)

"Небольшая выплата плюс возможность восстановиться в должности, если она вакантна, плюс возможность получить потерянный доход – это те решения, которые сможет принимать комиссия. И конечно же, она сможет убирать граждан из реестра люстрированных лиц", – объяснил министр.

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Именно денежные компенсации, а не восстановление на госслужбе экс-чиновников, будет в приоритете у нового органа.

В то же время, если восстановить человека на должности нельзя, то выплаты будут больше. Во сколько этот процесс обойдется госбюджету пока не ясно, продолжаются консультации с Минфином.

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Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Рзумков заявил, что не поддерживает люстрацию.

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компенсации Украина люстрация

Источник: РБК-Украина

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