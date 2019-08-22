В Украине могут легализовать "огнестрел": Зеленский рассмотрит петицию

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Пока в США задумываются о полном запрете огнестрельного оружия для населения, президента Украины призвали либерализовать владение "огнестрела" для украинцев.

Так, 22 августа на сайте главы государства соответствующая петиция набрала 25 тысяч голосов, необходимые для того, чтобы документ рассмотрел глава государства.

Петицию зарегистрировал глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин еще 22 мая.

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Он призвал Владимира Зеленского обеспечить гарантированное Конституцией Украины неотъемлемое право граждан на защиту собственной жизни, здоровья, имущества и жизни и здоровье других людей, в том числе с применением оружия самозащиты.

Учайкин напомнил о том, что сейчас порядок оборота гражданского оружия в Украине установлен не законом, а подзаконными актами, и поэтому просит инициировать одним из первоочередных рассмотрение в Верховной Раде законопроекта "Об оружии", который бы регулировал оборот оружия среди гражданского населения.

В документе говорится, что на данный момент законопослушные граждане лишены "действенного средства защиты своей жизни и здоровья от преступных посягательств", тогда как преступники имеют неограниченный доступ к любому оружию.

"Указанная законодательная инициатива прогнозируемо приведет к уменьшению уровня преступности, существенному повышению уровня общественной безопасности и обороноспособности страны, поможет эффективно решать проблему оборота неучтенного оружия", – гласит текст петиции.

Глава Ассоциация владельцев оружия обещал оказать любую профессиональную помощь в подготовке закона.

Напомним, что на данный момент украинское законодательство запрещает гражданскому населению владеть огнестрельным оружием.

Ранее первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин сообщил, что в Украине в два раза вырос оборот оружия на черном рынке.

Мы также писали, что ранее в Украине подписали меморандум с владельцами оружия. Инициаторами этой идеи выступили Украинская ассоциация владельцев оружия и Движение владельцев оружия "Твой голос повлияет".

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