В Украине могут заблокировать Netflix: "Слуга народа" назвал условие

Netflix / Фото: AFP

Государство будет готово заблокировать иностранные СМИ с платным доступом (такие, как Netflix), если они откажутся выполнять нормы обязательной регистрации, которую предусматривает законопроект "О медиа", и другие требования относительно налогообложения, предусмотренные украинским законодательством.

Такое убеждение высказал заместитель председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев во время общественного обсуждения законопроекта, сообщает "Детектор медиа".

"Мы готовы идти даже в европейские суды. Но стоять на защите собственных индустрий", - сказал он, назвав этот вопрос политическим.

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Также в парламенте, по словам Потураева, зарегистрирован законопроект, который предполагает специальное налогообложение для таких сервисов как Netflix.

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