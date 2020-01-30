В Украине могут заблокировать Netflix: "Слуга народа" назвал условие

Государство будет готово заблокировать иностранные СМИ с платным доступом (такие, как Netflix), если они откажутся выполнять нормы обязательной регистрации, которую предусматривает законопроект "О медиа", и другие требования относительно налогообложения, предусмотренные украинским законодательством.
Такое убеждение высказал заместитель председателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев во время общественного обсуждения законопроекта, сообщает "Детектор медиа".
"Мы готовы идти даже в европейские суды. Но стоять на защите собственных индустрий", - сказал он, назвав этот вопрос политическим.
Также в парламенте, по словам Потураева, зарегистрирован законопроект, который предполагает специальное налогообложение для таких сервисов как Netflix.
Напомним, ранее появление законопроекта о "налоге на YouTube" анонсировали в Комитете Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики. Соответственно, шансы на попадание этого документа на голосование в сессионном зале довольно высокие.
Как сообщалось, Украина остается одной из самых "пиратских" стран. Так, согласно исследованиям BSA Global Software Survey, 80% программного софта, который установлен на украинских компьютерах, – пиратский. Тогда как, например, в США этот показатель составляет всего 15%.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк