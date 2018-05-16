В Украине могут запретить пальмовое масло: Ляшко рассказал, что это даст

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко призвал Верховную Раду запретить использовать пальмовое масло в молочных продуктах. Об этом он сказал на сегодняшнем заседании парламента.

Соответствующий законопроект его политической силы парламент принял в первом чтении.

Сам Ляшко убежден, что запрет пальмового масла позволит не только сохранить здоровье украинцев, но и создать рабочие места для крестьян.

"Запрет пальмового масла – это развитие национального производства и украинской экономики. И ключевое: запрет пальмового масла – это сохранение жизни и здоровья украинских граждан. Нельзя ради сверхприбылей травить людей бодягой импортной", – заявил главный "радикал".

Ранее эксперт объяснил, почему Украина импортирует все больше пальмового масла. Заместитель председателя правления Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Олег Цильвик отметил, что производители сегодня не хотят избавляться от своей прибыли и повышают рентабельность за счет снижения себестоимости продукции.

Также сайт "Сегодня" писал, что будет, если в Украине таки запретят пальмовое масло. Эксперты говорят, что украинцы будут меньше болеть, но цены вырастут в полтора раза.