В Украине начал действовать закон "маски-шоу стоп -2"

Сегодня, 16:15

Теперь следователей будет легче привлечь к ответственности за неправомерные действия в отношении бизнеса

Фото: Facebook
Фото: Facebook

Сегодня вступил в сил подписанный на днях президентом Петром Порошенко закон "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно совершенствования обеспечения соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования" ("маски-шоу стоп -2"). Соответствующий закон был опубликован в газете "Голос Украины".

Принятые Верховной Радой изменения в закон "маски-шоу стоп" облегчают механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом.

Также, согласно закону, следователи и прокуроры должны компенсировать убытки за свои неправомерные действия при расследовании дел.

Напомним, 7 декабря в Украине вступил в силу закон об обязательной видеофиксации во время проведения обысков (№ 2213-VIII), который называют "маски-шоу стоп".

Закон, в частности, вводит обязательную видеофиксацию как во время обысков, так и при рассмотрении ходатайств следственным судьей. Видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска. Нормы об использовании в ходе судебного разбирательства видеозаписывающей техники вступят в силу с 1 января 2019 года.
бизнес, закон, следователи, маски-шоу

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Источник:

"Сегодня"

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