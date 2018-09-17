В Украине начали расследование хищений в ВСУ за 2004-2017 годы

Сегодня, 17:28

В Раде обещают выступить с докладом 6 декабря по результатам расследования

Украинские танки. Фото: Facebook
Украинские танки. Фото: Facebook

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады начала работу по расследованию хищений в Вооруженных силах вследствие распродажи техники украинской армии в период с 2004 по 2017 годы.

Об этом заявил председатель комиссии, нардеп от БПП Иван Винник, передает "112 Украина".

По его словам, отчет по расследованию будут обнародован в сессионном зале парламента 6 декабря. Также он рассказал, как уничтожалась армия 10 лет.

"Министров обороны, которые разрушали систему военных командований, военного управления, питания, материального обеспечения, которые распродавали технику и вооружение за копейки, сотни танков, сотни БТРов, десятки вертолетов, – это та армия, которая была одной из мощнейших в Европе, которая была полностью разрушена, ограблена по состоянию на 2014 год. Что можно говорить, если даже аккумуляторов на танках не было? Деморализована армия была вследствие того, что система денежного обеспечения военнослужащих привела к нищенскому существованию украинского воина в период с 2004 по 2014 год. Именно эти вопросы будет исследовать комиссия", – сказал Винник.

Он отметил, что в комиссии представлены все политические силы и группы парламента.

Напомним, народный депутат Александр Бригинец опубликовал данные ВСК о том, как распродавалась армия до 2014 года. Было указано количество техники и общая ее стоимость. По его словам, цены были сильно занижены.

Отметим, что после начала войны в 2014 году украинская армия существенно окрепла: появилось новое вооружение, а также значительно улучшилась подготовка военных. Мы писали ранее о том, как изменились ВСУ с начала войны на Донбассе. Польские эксперты оценили путь реформ и перестройки, который проделала с 2014 года украинская армия, и объяснили, чем она теперь сильна.
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