В Украине нет "внутреннего конфликта", ее оккупируют солдаты РФ – Германия в ООН
Российский миф о "зеленых человечках" и "внутреннем украинском конфликте" не соответствует действительности
Российский миф о "зеленых человечках" и "внутреннем украинском конфликте" не соответствует действительности, ведь Крым и Донбасс захватили и оккупируют российские солдаты, а Россия скрывает правду об этом.
Об этом заявил в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген, сообщает Укринформ.
"Слушая (постоянного представителя РФ. – Ред.) Василия Небензю, у меня прямо сложилось впечатление, что это Украина напала на Россию, а не Россия на Украину", – пошутил немецкий дипломат в начале своего выступления, которое шло сразу за выступлением представителя РФ.
Он также подчеркнул, что Германияне верит российским словам о "внутреннем конфликте" в Украине.
"Наши российские друзья годами говорят, что, мол, в Украине был "переворот", свержение правительства. Мы все знаем, что на самом деле это было российское вторжение. Российские военные были напрямую вовлечены в оккупацию, в том числе, Донецка", – пояснил немецкий дипломат.
"Крым до сих пор оккупирован, Донбасс до сих пор оккупирован. И все это с помощью мифа о "зеленых человечках", или что там кто-то брал судьбу в свои руки. Нет, это были российские солдаты", – заявил он.
Хойген напомнил, что когда в 2014-м, 2015-м годах правда стала очевидной, когда после августа 2014-го года появились погибшие российские солдаты, а комитет их жен в Санкт-Петербурге стал заявлять, что россияне воюют на Донбассе, Путин принял решение закрыть все данные о военных потерях, а Комитет солдатских матерей был объявлен "иностранным агентом".
Напомним, заседание Совета безопасности ООН 12 февраля было созвано по инициативе России. Повод – четвертая годовщина подписания Минских договоренностей.
В Министерстве иностранных дел Украины ожидали от заседания Совета безопасности ООН 12 февраля демонстрации международного единства относительно необходимости прекращения Россией агрессии на Донбассе, заявила спикер МИДа Екатерина Зеленко.
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