В Украине нет "внутреннего конфликта", ее оккупируют солдаты РФ – Германия в ООН

Российский миф о "зеленых человечках" и "внутреннем украинском конфликте" не соответствует действительности

Фото: Getty Images

В Украине нет "внутреннего конфликта", ее оккупируют солдаты РФ – Германия в ООН //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/351/440/5c6351440e125.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/351/440/5c6351440e125.jpg 2019-02-13T01:06:00+02:00 Политика Российский миф о "зеленых человечках" и "внутреннем украинском конфликте" не соответствует действительности

Российский миф о "зеленых человечках" и "внутреннем украинском конфликте" не соответствует действительности, ведь Крым и Донбасс захватили и оккупируют российские солдаты, а Россия скрывает правду об этом.

Об этом заявил в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации в Украине постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойзген, сообщает Укринформ.

"Слушая (постоянного представителя РФ. – Ред.) Василия Небензю, у меня прямо сложилось впечатление, что это Украина напала на Россию, а не Россия на Украину", – пошутил немецкий дипломат в начале своего выступления, которое шло сразу за выступлением представителя РФ.

Немецкий дипломат также напомнил о Будапештском меморандуме, который был нарушен Россией, что оказывает негативное влияние на мировой порядок, международное право и процесс разоружения. Он заявил, что Россия продолжает нарушать международное право,ограничивая свободу судоходства в азовско-черноморском бассейне. Хойзген назвал содержание украинских моряков в Москве нарушением международного права.

Он также подчеркнул, что Германияне верит российским словам о "внутреннем конфликте" в Украине.

"Наши российские друзья годами говорят, что, мол, в Украине был "переворот", свержение правительства. Мы все знаем, что на самом деле это было российское вторжение. Российские военные были напрямую вовлечены в оккупацию, в том числе, Донецка", – пояснил немецкий дипломат.

Читайте также Сайдик: Завершение конфликта на Донбассе пока не просматривается

Он добавил, что российское телевидение уже само призналось, что президент Путин приказал своим спецслужбам захватить АР Крым еще 20-го февраля 2014-го года.

"Крым до сих пор оккупирован, Донбасс до сих пор оккупирован. И все это с помощью мифа о "зеленых человечках", или что там кто-то брал судьбу в свои руки. Нет, это были российские солдаты", – заявил он.

Хойген напомнил, что когда в 2014-м, 2015-м годах правда стала очевидной, когда после августа 2014-го года появились погибшие российские солдаты, а комитет их жен в Санкт-Петербурге стал заявлять, что россияне воюют на Донбассе, Путин принял решение закрыть все данные о военных потерях, а Комитет солдатских матерей был объявлен "иностранным агентом".

Напомним, заседание Совета безопасности ООН 12 февраля было созвано по инициативе России. Повод – четвертая годовщина подписания Минских договоренностей.

В Министерстве иностранных дел Украины ожидали от заседания Совета безопасности ООН 12 февраля демонстрации международного единства относительно необходимости прекращения Россией агрессии на Донбассе, заявила спикер МИДа Екатерина Зеленко.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине нет "внутреннего конфликта", ее оккупируют солдаты РФ – Германия в ООН". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.