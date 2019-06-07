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В Украине объединились оппозиционные партии: подписан меморандум

7 июня, 18:11

Пять партий решили идти на выборы в Раду единым оппозиционным движением


В Киеве между собой подписали Меморандум "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Видродження", партии "Доверяй делам" и "Наши" .. Эти политические силы заявили о совместном походе на выборы в Верховную Раду.

Подписание меморандума произошло на пешеходном мосту, который ведет к Трухановому острову.

Шли они с двух сторон, навстречу друг другу для того, чтобы подписать меморандум единства оппозиционных сил. Участники меморандума встретились прямо посреди моста. Это первое за время независимости Украины объединение мэров и молодых талантливых управленцев. Как уверяют участники встречи – это не просто движение, а оппозиционное движение. А главными приоритетами они видят завершение войны, восстановление экономики и борьба с коррупцией.

"Наша цель создать такую атмосферу, которая была в Украине и среди украинцев на Евро‑2012 (Чемпионат Европы по футболу в Украине – ред.) семь лет назад. Вот если мы создадим такую атмосферу, какая была после матча Украина‑Швеция (Украина победила 2:1) – это и будет результатом нашего упорного труда для будущего украинцев", – сказал председатель политсовета "Оппозиционного блока" Борис Колесников.

В меморандуме заложены основные принципы нового объединения. В частности организация переговорного процесса по реинтеграции неподконтрольной части Донбасса, закрепление в Конституции Украины внеблокового статуса, развитие местного самоуправления и создание новых рабочих мест. Также новое оппозиционное движение будет поднимать вопросы социальной и языковой политики. Оппозиционеры убеждены – политики не могут вмешиваться в дела церкви.

"Мир – задача номер один. Прямые переговоры, достижение компромиссов с соблюдением национальных интересов Украины и выполнение Минских соглашений – вот наш путь к миру", – сказал глава фракции "Оппоблока" в парламенте Вадим Новинский.

"Мы идем в парламент, потому что точно знаем, как закончить войну, как возродить промышленость, как заложить стимул для развития экономики и поднять уровень жизни наших граждан", – сказал народный депутат и глава партии "Наши" Евгений Мураев.

"Мы за то, чтобы развивалось местное самоуправление, потому что мы, мэры крупных и малых городов, объединились в единую партию "Доверяй делам", и мы подписали меморандум с другими партиями – "Оппозиционным блоком", "Наши", "Видродження" – для того, чтобы деньги шли для людей не местах (речь шла о децентрализации)", – сказал мэр Харькова и глава партии "Доверяй делам" Геннадий Кернес.

Съезд же новой политической силы, оппозиционного движения, на котором объявят общий список объединенной оппозиции, состоится уже 9 июня.

Как сообщалось, сегодня премьер-министр Гройсман заявил, что идет на выборы в Раду со своей партией "Украинская стратегия", и назвал имена первой десятки своей политической силы. Глава правительства берет с собой на выборы проверенную команду, в которую вошли и действующие министры.

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Тег выборы, Рада, оппозиция, объединение, меморандум, оппозиционный блок

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