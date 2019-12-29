В Украине около 50 человек, которые отказались от обмена, останутся за решеткой — Зеленский

Некоторые из них освобождаются уже в феврале

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Президент Украины заявил, что около 50 осужденных, которые отказались от обмена, или отказались возвращаться на неподконтрольную территорию Донбасса, останутся за решеткой.

Об этом глава государства сказал в аэропорту "Борисполь" во время встречи самолета с освобожденными из плена боевиков украинцами.

"Некоторые из них, они были в согласованном списке, освобождаются, мне кажется в феврале, а некоторые освобождаются в марте. Они хотят быть в Украине, их срок уже закончился. Некоторые из них вернутся за решетку. Это их выбор", — сказал президент.

Реклама

В свою очередь, представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ, экс-омбудсмен Валерия Лутковская добавила, что 17 человек отказались переезжать на территорию оккупированного Донбасса, а еще около 30 человек отказались участвовать в обмене и продолжают отбывать наказание.

В тренде Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал эксклюзивное интервью "Сегодня": видео

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе состоявшегося в воскресенье на Донбассе обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. "ДНР" и "ЛНР" получил свободу 81 украинец. 76 сейчас на контролируемой части Украины, 6 остались на временно оккупированных территориях, потому что там их семьи.

Ранее сайт "Сегодня" опубликовал список 76 человек, которые вернулись в Украину после обмена пленными.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама