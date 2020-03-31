В Украине открыли рынок земли: реакция "Большой семерки"

В G7 отдали должное президенту Зеленскому и нардепам, которые голосовали за рынок сельхозугодий

Страны клуба "Большой семерки" приветствуют принятие Верховной Радой законов о рынке земли и регулировании банковской деятельности.

Об этом говорится в совместном заявлении послов G7, опубликованном в Twitter 31 марта.

"Мы приветствуем принятие законодательства для запуска рынка земли в Украине. Это важный первый шаг в достижении ключевой реформы, которой стремилась государственная власть в течение десятилетий. Мы также приветствуем шаг вперед, который сделала Украина по реформированию банковского сектора, и надеемся на его окончательное принятие, что укрепит финансовый сектор Украины", – гласит текст документа.

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Кроме того, послы "Группы семи" отдали должное президенту Владимиру Зеленскому и народным депутатам от различных политических групп, "которые работали вчерашним вечером вместе и смогли преодолеть политические разногласия ради Украины".

Напомним, что на прошлой неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что МВФ ожидает от Украины принятия закона об обороте сельхозземель и закона о банковской деятельности. Они были приняты в ночь на 31 марта. За голосованием в Раде наблюдал президент Украины Владимир Зеленский.

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