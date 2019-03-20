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В Украине подпишут меморандум за принятие закона об оружии

Сегодня, 15:59

Инициативу поддержало "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"

Фото: Pixabay
В Украине подпишут меморандум за принятие закона об оружии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/246/5ad/5c92465ad9df7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/246/5ad/5c92465ad9df7.jpg Политика Инициативу поддержало "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость"

В четверг, 21 марта 2019, в 12:00 в офисе политической партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" состоится подписание меморандума с владельцами оружия. Инициатива подписания Меморандума принадлежит Украинской ассоциации владельцев оружия и Движения владельцев оружия "Твой голос повлияет".

Для Движения "Справедливость" подписание Меморандума является последовательным шагом на пути выполнения его целей по повышению уровня общественной безопасности. Движение "Справедливость" выступает за принятие Закона Украины "Об оружии", которым гражданам Украины будет предоставлено право на вооруженную защиту, в том числе с помощью короткоствольного нарезного огнестрельного оружия, а также за создание Добровольческой Армии, которая в мирное время может выполнять функции спасательной службы и муниципальной милиции.

От политической партии "Общественно-политическое движение Валентина Наливайченко "Справедливость" подписантом выступит председатель партии Валентин Наливайченко, владельцев оружия будет представлять председатель наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин.

Напомним, ранее Валентин Наливайченко выступил с инициативой размещения ротационного контингента американских военных в Украине.

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Тег закон, наливайченко, справедливость, меморандум

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