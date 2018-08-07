В Украине постоянно сокращаются подписные тиражи газет – НСЖУ

По итогам подписной кампании на второе полугодие 2018 года тиражи газет и журналов сократились до уровня 95% от показателей на 1 января текущего года. Такие данные сообщает ОАО "Укрпочта" в ответ на запрос Национального союза журналистов Украины (НСЖУ).

Общий объем печатных СМИ по почтовой доставке подписчикам в Украине составляет около 8,3 млн экземпляров, сообщает пресс-служба НСЖУ.

В НСЖУ отмечают, что печатное информационное пространство постоянно сокращается ввиду отсутствия государственной политики поддержки печатной прессы и непартнерского отношения ПАО "Укрпочта" к редакциям.

"Постоянный рост почтовых тарифов на доставку печатных СМИ и сокращение сети "Укрпочты" совершенно очевидно приводят к отказу украинцев от чтения газет, – отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко. – Защитить украинские газеты и право граждан на доступ к печатному слову может только реализация вменяемой государственной информационной политики. Ведь позором является то, что за последние три года рынок подписки в Украине сократился на 3 млн экземпляров! То есть на 27%!".

По данным ПАО "Укрпочта", по состоянию на 1 июля 2015 года в Украине тираж изданий по подписке составлял 11,3 млн. С тех пор тиражи постоянно только сокращались и достигали следующих показателей падения: 10,6 млн экз. – в первом полугодии 2016-го; 9,6 млн экз. – во втором полугодии 2017-го; и 8,6 млн экз. – в первом полугодии 2018 г.

Чрезвычайной ситуацию по качеству почтовой доставки изданий по подписке, тарифной политике "Укрпочты" и общему сокращению тиражей признают издатели и региональных, и национальных газет.

Директор департамента по управлению тиражом ЧАО "Сегодня Мультимедиа", член правления Всемирной газетной ассоциации WAN-IFRA от Украины Сергей Охрименко отмечает, что темпы падения тиражей в этом году значительно выросли, особенно у местных изданий. По его мнению, это вызвано тарифной политикой "Укрпочты" на фоне отвратительного качества доставки.

"Такие темпы падения, учитывая запланированное повышение стоимости услуг "Укрпочты", отсутствие стратегии развития услуги по подписке, крайне некачественную и несвоевременную доставку и возможный перевод большого количества (до 4 тыс.) почтовых отделений в формат так называемых точек присутствия (фактическое закрытие) дают основания прогнозировать падение тиражей по результатам годовой подписки на 2019 г. не менее, чем на 15% к текущему уровню, – отмечает Сергей Охрименко. – За умеренно-оптимистичными формулировками "Укрпочты" кроется настоящая катастрофа на рынке подписки".

Национальный союз журналистов Украины продолжает настаивать на введении правительственного моратория на почтовые тарифы на доставку газет (их фиксации на уровне доставки с 1 июля 2018 г.). Соответствующее обращение НСЖУ в Кабинет министров поступило в июне, но его реализация блокируется Министерством инфраструктуры Украины.

Напомним, НСЖУ призвал Гройсмана ввести мораторий на рост почтовых тарифов на доставку газет, поскольку из-за существенного удорожания бумаги и почтовых услуг большинство газет оказались в критической ситуации.

Также ранее сообщалось, что "Укрпочта" объявила о повышении тарифов. Повышение пройдет в два этапа. С 1 июля тарифы в среднем должны были вырасти на 24,7%. Еще на 19,2% в сравнении с первым этапом вырастут тарифы с 1 января 2019 года.

"Это должно обеспечить минимальную рентабельность предоставления услуг, так как в 2017 году госпредприятия продолжали предоставлять услуги по доставке и приему газет и журналов ниже себестоимости, что отрицательно сказывается на финансовом положении "Укрпочты" и ГП "Пресса" и приводит к убыткам", – объяснило госпредприятие принятие решения.