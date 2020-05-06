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  1. Новости политики

В Украине появились бригады ВСУ имени Ивана Мазепы и Владимира Мономаха

6 мая, 22:04

Елена Вус

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

По случаю Дня пехоты президент Украины подписал Указ о присвоении почетных наименований военным частям Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Документ был подписан в среду с целью "восстановления исторических традиций национального войска о названиях военных частей, учитывая образцовое выполнение поставленных задач, высокие показатели в боевой подготовке"

Так, Зеленский присвоил 53-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины почетное наименование "имени князя Владимира Мономаха"; 54-й отдельной механизированной бригаде Сухопутных войск – почетное наименование "имени гетьмана Ивана Мазепы", 59-й отдельной мотопехотной бригаде Сухопутных войск – почетное наименование "имени Якова Гандзюка" (украинский военный деятель времен Украинской революции 1917-1921 годов, атаман бригады армии УНР времен Центральной Рады).

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Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих украинской армии с Днем пехоты. Он напомнил, что пехота составляет основу механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Вооруженных сил Украины.

А в минувшем году для украинских воинов, которые несут основную тяжесть окопной войны на Донбассе в сети появилось яркое видео-поздравление с Днем пехоты. Авторы ролика, который был опубликован на странице штаба операции Объединенных сил, сумели показать силу пехотных подразделений и смелость наших бойцов.

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указ бригада пехота ВСУ сухопутные войска Владимир Зеленский военная часть наименование

Источник: Сегодня

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