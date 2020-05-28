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В Украине появится еще один министр – будет заниматься космосом и ОПК

28 мая, 19:19

Руслан Ровик Руслан Ровик

На ведомство возложат развитие стратегических технологий и военной промышленности

В составе Кабинета министров могут появиться два новых кресла – в рамках реформы оборонно-промышленного комплекса создадут профильное министерство для формирования и реализации государственной военно-промышленной политики.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает официальный сайт СНБО.

Планируется, что на первом этапе будет создано профильное министерство, а также введена должность вице-премьер-министра – министра развития стратегических технологий и инноваций, который займется реформированием ОПК и развитием космической отрасли.

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На втором этапе будут решаться организационно-правовые вопросы работы предприятий, сейчас входящих в состав "Укроборонпрома".

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По мнению секретаря СНБО, такие изменения помогут наладить координацию в военно-промышленной отрасли и внедрить системный подход к развитию этой сферы.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о внесении изменений в персональный состав Совета национально безопасности и обороны и ввел в него новых министров.

Также сообщалось, что Зеленский снял санкции с внучки Муссолини и пятерых организаторов псевдовыборов в "Л/ДНР".

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технологии космос СНБО оборона министерство вице-премьер инновации Алексей Данилов

Источник: Сегодня

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