В Украине появятся бесплатные курсы украинского языка

На сегодня бесплатные курсы украинского языка в стране существуют на уровне волонтерства

Новый языковый омбудсмен Тарас Креминь заявил, что в офисе Уполномоченного по защите государственного языка планируют создать курсы по изучению украинского языка за счет средств госбюджета.

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По его словам, государственные учебные заведения и органы местного самоуправления должны быть заинтересованы в том, чтобы создать все необходимые благоприятные условия для своих граждан, передает "Радио Свобода".

"Речь идет о массовости внедрения таких курсов. Я думаю, что здесь как раз инициатива могла бы лежать как на учебных заведениях, так и на органах местного самоуправления", – отметил омбудсмен.

Как сообщали новости "Сегодня", 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Теперь в Украине во всех сферах жизнедеятельности должен функционировать государственный язык, а госчиновники, в том числе депутаты, должны будут обязательно им владеть.

Также в СНБО рассказали, какой второй язык нужен Украине.По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова, русский язык не может быть вторым государственным в Украине. Он убежден, что все граждане Украины должны знать, использовать английский язык.

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