В Украине пригрозили России "гамбургскими" санкциями
Посол Андрей Мельник не исключает, что Москва может проигнорировать вердикт морского трибунала
Если Москва откажется выполнять решение Международного трибунала по морскому праву, которым Россию обязали освободить украинских моряков и вернуть захваченных корабли, то Киев будет инициировать новые санкции в отношении агрессора.
Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает "Укринформ".
По его словам, решение международного суд является историческим, но не исключает, что Москва проигнорирует и его.
"Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков … Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых, гамбургских санкций в отношении России", – заявил Мельник.
В то же время посол призвал немецкое правительство и главу дипломатии ФРГ требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта трибунала.
Напомним, морской трибунал в качестве временных мер по иску Украины против России потребовал от Москвы освобождения пленных украинских моряков и возвращения захваченных кораблей. Читайте также, как в Украине реагировали на решение морского трибунала.
В то же время замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая представляла украинскую сторону в трибунале, раскрыла детали дальнейшего суда. По ее словам, по сути дело будет рассматриваться не в этом суде, а будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции (Конвенция ООН по морскому праву – Ред.).
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