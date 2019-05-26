В Украине пригрозили России "гамбургскими" санкциями

Посол Андрей Мельник не исключает, что Москва может проигнорировать вердикт морского трибунала

Андрей Мельник. Фото: facebook.com/UkrBotschaftBerlin.

Если Москва откажется выполнять решение Международного трибунала по морскому праву, которым Россию обязали освободить украинских моряков и вернуть захваченных корабли, то Киев будет инициировать новые санкции в отношении агрессора.

Об этом заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник, передает "Укринформ".

По его словам, решение международного суд является историческим, но не исключает, что Москва проигнорирует и его.

"Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков … Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых, гамбургских санкций в отношении России", – заявил Мельник.

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В то же время посол призвал немецкое правительство и главу дипломатии ФРГ требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта трибунала.

Напомним, морской трибунал в качестве временных мер по иску Украины против России потребовал от Москвы освобождения пленных украинских моряков и возвращения захваченных кораблей. Читайте также, как в Украине реагировали на решение морского трибунала.

В то же время замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, которая представляла украинскую сторону в трибунале, раскрыла детали дальнейшего суда. По ее словам, по сути дело будет рассматриваться не в этом суде, а будет создан отдельный арбитраж на основании приложения 7 к Конвенции (Конвенция ООН по морскому праву – Ред.).

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