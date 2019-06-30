В Украине проходят выборы в 66 объединенных территориальных общинах
По словам Зубко, выходы проходят в семи городских, 14 поселковых и 45 сельских ОТО
Выборы в 66 объединенных территориальных общинах (ОТО) проходят сегодня, 30 июня, в Украине. Об этом написал вице-премьер-министр Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.
"Сегодня жители общин избирают менеджеров и управленцев, с которыми им вместе строить свое будущее – убежден, успешное и европейское", – подчеркнул он.
По его словам, первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов проходят в семи городских, 14 поселковых и 45 сельских объединенных общинах:
- в Николаевской области – в 12 ОТО;
- в Луганской области – в восьми ОТО;
- в Черниговской области – в шести ОТО;
- в Винницкой области – в пяти ОТО;
- в Киевской области – в пяти ОТО;
- в Одесской области – в четырех ОТО;
- в Запорожской области – в четырех ОТО;
- в Сумской области – в четырех ОТО;
- в Черкасской области – в трех ОТО;
- в Ровенской области – в трех ОТО;
- в Житомирской области – в двух ОТО;
- в Херсонской области – в двух ОТО;
- в Черновицкой области – в двух ОТО;
- в Ивано-Франковской области – в одной ОТО;
- в Харьковской области – в одной ОТО;
- в Хмельницкой области – в одной ОТО;
- в Кировоградской области – в одной ОТО;
- в Волынской области – в одной ОТО;
- в Полтавской области – в одной ОТО.
Зубко также добавил, что сегодня проходят дополнительные выборы депутатов 14 сельских и 16 поселковых советов, которые присоединятся к ОТО: в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Луганской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях.
Ранее новости "Сегодня" сообщали, что децентрализация стартовала в Украине пять лет назад. По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, государственная поддержка регионов за этот период выросла в 41,5 раза – с 0,5 млрд грн в 2014 году до 20,75 млрд грн в 2019-м.
Гройсман также сообщил, что райцентры, которые до сих пор остаются вне процесса децентрализации, в следующем году получат статус объединенных территориальных общин автоматически.
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