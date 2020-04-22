В Украине сократят копов: Зеленский назвал дату

Количество правоохранительных органов в Украине – чрезмерное и в обозримом будущем должно быть сокращено.

Об этом в документальном фильме "Год президента Зеленского", который будет показан в эфире телеканалов "Украина" и "Украина 24", заявил глава государства Владимир Зеленский

"Хаос. Правоохранительный хаос. Поэтому когда мы перегрузим все правоохранительные органы, я уверен, что государство придет к тому, что количество этих правоохранительных ответственностей сократится в нашей стране. Чтобы ты знал, что перед тобой сидят три человека и они несут полную ответственность за криминогенную ситуацию, что все взяточники, авторитеты, бандиты сядут в тюрьму", – сказал он.

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При этом Зеленский признался, что у него нет влияния на правоохранительные органы "с той точки зрения, что этого человека надо посадить, а этого не надо трогать".

Этим и объясняется отсутствие обещанных им во время предвыборной компании посадок коррупционеров.

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"Весна придет сажать будем". Здесь надо разобраться нашим гражданам, чего они хотят. Потому что часть граждан говорят "где посадки?". Я действительно этого хочу и это будет, но когда я начинаю звонить кому-то из наших правоохранителей и говорить "где результат? Мы обещали людям", другая часть граждан начинает говорить "ты президент, это не твои полномочия, вы не можете к себе звать правоохранителей"... Чего они хотят больше, посадок или влияния президента?" – задался вопросом Владимир Зеленский.

Но сумел и сам ответить на свой вопрос.

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"Каждый день вызывать (надо руководителей правоохранительных органов. – Ред.) и говорить: "Где результат?" – я уверен, что такое влияние должно быть. Я уверен, что именно такой контроль от президента хотят видеть люди", – добавил президент.

Напомним, что в интервью для фильма Зеленский признался, что не все свои предвыборные обещания еще выполнил и что до некоторых из них у него "не дошли руки".

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