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В Украине созданы ракеты с дальностью полета в тысячу километров – Порошенко

Сегодня, 09:38

Также военные смогут топить вражеские корабли за 300 км, а реактивная артиллерия станет стрелять еще дальше, рассказал президент

Фото: СНБО
В Украине созданы ракеты с дальностью полета в тысячу километров – Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b61/63c/5cab6163cc9e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b61/63c/5cab6163cc9e2.jpg Политика Также военные смогут топить вражеские корабли за 300 км, а реактивная артиллерия станет стрелять еще дальше, рассказал президент

В Украине продолжаются ракетные испытания, и президент Петр Порошенко заявил, что в Украине появились ракеты с дальностью полет более тысячи километров. Об этом он рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

По его словам, новые мощные ракеты созданы украинскими специалистами и способны нести боевую нагрузку в 150 кг.

"Мы начали важнейшие испытания крылатых ракет ... У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная и это все создано украинскими специалистами. ВСУ сейчас учатся их применять. Мы получили возможность уничтожать любой корабль в радиусе 300 км, который осмелится приблизиться и атаковать нас и эту ракету не выдержит корабль малого и среднего класса. Это резкое увеличение обороноспособности", – сказал Порошенко и напомнил, что ранее Украина отказалась от крылатых ракет, способных нести ядерные боеголовки.

Также глава государств напомнил о недавних испытаниях новых ракет комплекса "Вильха-М" и отметил, что на сегодняшний день реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Ураган" летают не более чем на 65-70 км, "а сейчас будут на 130 км и высокоточно".

Напомним, 5 апреля в Украине испытали крылатые ракеты "Нептун". По словам Порошенко, который присутствовал на пусках в Одесской области, это противокорабельная ракета береговой обороны, которая может использоваться и Сухопутными силами ВСУ.


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Тег Порошенко, ракеты, испытания, крылатая ракета

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Источник:

УНИАН

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