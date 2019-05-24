В Украине стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду

Для начала избирательной кампании не нужно какого-либо решения ЦИК

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

В пятницу, 24 мая, в Украине начался избирательный процесс внеочередных выборов в Раду, которые назначены на 21 июля 2019 года.

Согласно ст.16 закона о выборах народных депутатов Украины, избирательный процесс внеочередных выборов начинается на следующий день после дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года в четверг, 23 мая, был опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер".

Как ранее заявила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, для начала кампании не нужно какого-либо решения ЦИК.

Напомним, что ранее в Администрации президента Украины прошли консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп. На длившейся более двух часов встречи были подняты вопросы освобождения украинских узников из российского плена, изменения избирательного законодательства и дата досрочных парламентских выборов.

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