Сделать стартовой
26,3
29,38
УКР
Главная Больше  Новости политики

В Украине стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду

24 мая, 01:15

Для начала избирательной кампании не нужно какого-либо решения ЦИК

Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi
Фото: REUTERS / Viacheslav Ratynskyi.

В пятницу, 24 мая, в Украине начался избирательный процесс внеочередных выборов в Раду, которые назначены на 21 июля 2019 года.

Согласно ст.16 закона о выборах народных депутатов Украины, избирательный процесс внеочередных выборов начинается на следующий день после дня опубликования указа о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов. Указ президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года в четверг, 23 мая, был опубликован в правительственном издании "Урядовый курьер".

Как ранее заявила глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук, для начала кампании не нужно какого-либо решения ЦИК.

Напомним, что ранее в Администрации президента Украины прошли консультации Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп. На длившейся более двух часов встречи были подняты вопросы освобождения украинских узников из российского плена, изменения избирательного законодательства и дата досрочных парламентских выборов.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег выборы

Вы сейчас просматриваете новость " В Украине стартовал избирательный процесс внеочередных выборов в Верховную Раду". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский на форуме инноваций, выборы в Европарламент и грозовой шторм в Украине: топ-темы дня

Вчера, 12:05

Внимание украинской и мировой прессы будет сосредоточено на нескольких темах, которые станут главными в четверг, 23 мая

Мы готовы к выборам в Верховную Раду – Порошенко

22 мая, 18:48

Бывший президент считает участие своей политической силы в выборах "абсолютной необходимостью"

В Раде не захотели рассматривать закон Зеленского о выборах (дополнено)

22 мая, 14:23

Включение президентского законопроекта в повестку дня поддержали только 90 нардепов

Бурбак: Заявление президента о роспуске Рады является политическим

21 мая, 11:45

Максим Бурбак подчеркнул, что основания для роспуска парламента могут быть лишь после того, как пройдет 30-дневный срок на формирование коалиции

Почему нельзя кипятить воду дважды?

На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги

Неломаемые: Авто, которых не пугает большой пробег

К.Роналду: «Шевченко делает хорошую работу в сборной Украины»

Молдаванин нашел ВАЗ-2103 1975 года с пробегом 148 километров

У Семина прекрасный шанс третий год подряд закончить с трофеем

Израильские ученые открыли уникальную способность растений

Одесская обл: школьница получила травму позвоночника на перемене

Футбольное будущее Кокорина и Мамаева. Что дальше?

"Работа с Евгенией заставляет нас кричать по ночам": Тренер

Девушка вышла замуж за инвалида: на свадьбе ждал ее сюрприз

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Пенсионный фонд уходит в онлайн

Вчера, 07:51

Говорят, что в ближайшем будущем заявления на бумаге в ПФУ принимать уже не будут

Почему парламент не пошел на контакт с новым президентом: эксперты объяснили причины

Вчера, 07:19

Рада против закрытых списков, а эксперты говорят о начале противостояния

В гостях у президента: что происходит в доме, где зарегистрирован Зеленский

22 мая, 07:19

Долгов у Зеленского нет, а соседи устроят праздник в честь инаугурации и просят ремонта

Что не попало в телекартинку: репортаж с инаугурации президента Зеленского

21 мая, 07:51

"Речь – трогательная. Настроение – обнадеживающее"

Долгожданное лето разочарует украинцев: неутешительный прогноз

Украина решит судьбу России? Портников об азиатской угрозе Москве

ASUS готовит к выпуску двойной слайдер в стиле легендарной Nokia
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь