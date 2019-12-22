В Украине стартовали местные выборы в 86 объединенных территориальных громадах

Больше всего громад избирают своих глав в Ровенской и Закарпатской областях

/ Фото: AFP

В Украине стартовали выборы в объединенных территориальных громадах. Сегодня в 86 ОТГ впервые проходит избирательный процесс, а также дополнительные выборы депутатов 33 сельских и поселковых советов.

Выборы стартовали в 69 сельских, 16 поселковых и одной городской ОТГ в 21 области Украины. Всего в них участвуют 29 политических партий. Ранее в ЦИК заявляли об участии более 380 тысяч избирателей, а в полиции, которая следит за правопорядком, заявляют о 418 тыс. Для проведения выборов территориальными избирательными комиссиями было образовано 1 тыс. 734 территориальных одномандатных избирательных округов. Украинцы выбирают депутатов местных советов объединенных громад и соответствующих сельских, поселковых и городских глав.

Так, выборы проходят в Винницкой области – в 3 ОТГ, в Волынской области – в 2 ОТГ, в Днепропетровской области – в 5 ОТГ, в Донецкой области – в 1 ОТГ, в Житомирской области – в 1 ОТГ, в Закарпатской области – в 9 ОТГ, в Запорожской области – в 8 ОТГ, в Ивано-Франковской области – в 6 ОТГ, в Киевской области – в 2 ОТГ, в Кировоградской области – в 6 ОТГ, в Луганской области – в 1 ОТГ, в Николаевской области – в 2 ОТГ, в Одесской области – в 5 ОТГ, в Полтавской области – в 6 ОТГ, в Ровенской области – в 9 ОТГ, в Тернопольской области – в 4 ОТГ, в Харьковской БЛАСТ – в 4 ОТГ, в Херсонской области – в 2 ОТГ, в Хмельницкой области – в 4 ОТГ, в Черновицкой области – в 1 ОТГ, в Черниговской области – в 5 ОТГ.

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Что касается дополнительных выборов в 33 ОТГ, то там будут выбирать депутатов от территориальных громад, которые добровольно присоединились к ОТГ, где первые местные выборы уже проходили ранее.

В свою очередь заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич заявил, что для проведения местных выборов образовано 119 территориальных избирательных комиссий. По состоянию на 7 часов утра избирательные бюллетени получили все участковые избирательные комиссии. Поэтому полиция взяла их под круглосуточную охрану.

"Подчеркиваю быстрое и оперативное реагирование на заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом. Руководители должны взять на личный контроль рассмотрение этих заявлений и сообщений. Ваша задача обеспечить законность этих выборов", – сказал он.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в правительстве называли срок добровольного объединения населенных пунктов в ОТГ. По данным министра развития громад и территорий Алены Бабак, на сегодня более 6 тысяч громад в Украине еще не объединились.

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