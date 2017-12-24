В Украине стартовали выборы в 51-й объединенной территориальной общине

Сегодня в Украине пройдут выборы в 51-й объединенной территориальной общине (ОТО) в 17 областях страны, 5 из которых являются городскими общинами, 30 – сельскими, 16 – поселковыми.

Как сообщает общественная организация "ОПОРА", выборы в Винницкой области – а в 1 ОТО, в Волынской – 1, в Днепропетровской – 3, в Запорожской – 2, в Ивано-Франковской – 3, в Киевской – 3, во Львовской – 2, в Николаевской – 7, в Одесской – 2, в Полтавской – 7, в Ровенской – 1, в Сумской – 1, в Херсонской – 2, в Хмельницкой – 6, в Черкасской – 2, в Черновицкой – 4, в Черниговской – 4.

Выборы депутатов городских советов проходят по пропорциональной избирательной системе с закреплением кандидатов от местных организаций политических партий в территориальных избирательных округах. Депутаты сельских и поселковых советов избираются по мажоритарной избирательной системе относительного большинства в одномандатных избирательных округах. Выборы городских, сельских и поселковых голов проходят в один тур, поскольку ни в одном из городов нет 90 и более тысяч избирателей.

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Само голосование началось в 8 утра и закончится вечером в 20:00.

Напомним, 29 октября в Украине в 201 объединенной территориальной общине проходили первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов. Полиция открыла 10 уголовных производств в течение дня выборов, из них 4 – по факту подкупа избирателей.

В общественной организации "Опора сообщали о нарушения и подкупах. Например, в Одесской области некоторые участки открывались с опозданием, были "махинации" с бюллетенями.