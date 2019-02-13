В Украине упростили растаможку "евроблях"

Соответствующее решение приняло сегодня правительство Украины

Фото: Авто Евро Сила / Facebook.

В Украине упростили растаможку "евроблях" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/987/871/5c49878719bb1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/987/871/5c49878719bb1.jpg 2019-02-13T17:35:00+02:00 Политика Соответствующее решение приняло сегодня правительство Украины

В Украине упростили процедуру таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, которую уже прошли более 80 тысяч авто.

Данное решение принял Кабинет министров сегодня, 13 февраля, сообщает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на соответствующие документы.

Одним из сдерживающих факторов растаможки "евроблях" является длительная процедура их сертификации, в частности, для подтверждения соответствия экологическим нормам, отметили в правительстве.

Чтобы упростить "экологические" проверки при таможенном оформлении, теперь будут использовать технический паспорт страны последней регистрации.

"Первая государственная регистрация транспортного средства осуществляется при наличии сертификата соответствия, выданного в соответствии с порядком утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования или технического паспорта страны последней регистрации транспортного средства", – говорится в документе.

В январе 2019 года замглавы Государственной фискальной службы (ГФС) Виктор Кривицкий опроверг информацию о возможном продлении льготного режима. По его словам, после 22 февраля собственники авто будут платить за оформление полную ставку акциза, а с мая "к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства".

Сколько стоит льготная легализация авто и могут ли продлить ее срок – в сенсационном репортаже-расследовании журналистов "Сегодня": По следам "евроблях": журналисты раскрыли новые схемы растаможки.

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