В Украине упростили растаможку "евроблях"
Соответствующее решение приняло сегодня правительство Украины
В Украине упростили процедуру таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией, которую уже прошли более 80 тысяч авто.
Данное решение принял Кабинет министров сегодня, 13 февраля, сообщает агентство "РБК-Украина" со ссылкой на соответствующие документы.
Одним из сдерживающих факторов растаможки "евроблях" является длительная процедура их сертификации, в частности, для подтверждения соответствия экологическим нормам, отметили в правительстве.
Чтобы упростить "экологические" проверки при таможенном оформлении, теперь будут использовать технический паспорт страны последней регистрации.
"Первая государственная регистрация транспортного средства осуществляется при наличии сертификата соответствия, выданного в соответствии с порядком утверждения конструкции транспортных средств, их частей и оборудования или технического паспорта страны последней регистрации транспортного средства", – говорится в документе.
В январе 2019 года замглавы Государственной фискальной службы (ГФС) Виктор Кривицкий опроверг информацию о возможном продлении льготного режима. По его словам, после 22 февраля собственники авто будут платить за оформление полную ставку акциза, а с мая "к нарушителям таможенных режимов "транзит" и "временный ввоз" правоохранители начнут применять жесткие финансовые санкции вплоть до конфискации транспортного средства".
Сколько стоит льготная легализация авто и могут ли продлить ее срок – в сенсационном репортаже-расследовании журналистов "Сегодня": По следам "евроблях": журналисты раскрыли новые схемы растаможки.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Украине упростили растаможку "евроблях"". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названы ТОП-5 таможен, где растаможили больше всего "евроблях"
Количество оформленных таможней легковых автомобилей в Закарпатской области составило 10 452
Крупная афера: в Харькове двое парней брали деньги за растаможку евроблях и исчезали
Каждый пострадавший потерял по меньшей мере тысячу долларов