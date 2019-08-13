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В Украине упростили выдачу гражданства иностранцами: чем опасно решение Зеленского

Сегодня, 14:12

Под действие нового президентского указа могут попасть и антиукраинские личности

/ Фото: AFP

Новая инициатива президента Украины Владимира Зеленского об упрощении процедуры предоставления украинского гражданства ряду лиц таит в себе опасность для страны.

Так считают некоторые украинские эксперты. Например, воевавший в зоне АТО волонтер и глава благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай уверен, что распространять действие закона на политических беженцев из России не следует.

"Кроме иностранных защитников Украины, что хорошо, они дают убежище еще и беженцам из РФ, что плохо", – пишет он у себя в Facebook.

Свое мнение он аргументирует тем, что президентский указ поможет привлечь в Украину "сотни беженцев призывного возраста с прекрасными физическими данными из разных республик бывшего Советского Союза".

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При этом Гай напомнил, что украинское гражданство уже хотели получить "несколько российских агентов влияния", включая основателя Института национальной стратегии Украины Станислава Белковского.

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Фото: president.gov.ua

С ним выразил солидарность и директор Института мировой политики Евгений Магда, напомнив, что о политических репрессиях в России могут заявить любые оппозиционеры, включая Коммунистическую партию РФ и "лимоновцев", которые фактически не преследуется.

В то же время, Магда напомнил и о позиции одного из основных противников режима Владимира Путина – оппозиционере Алексее Навальном, который отказался возвращать аннексированный Россией Крым Украине, заявив, что это "не бутерброд".

Напомним, что "Сегодня" разбирались с тем, каким группам людей Владимир Зеленский хочет упростить получение гражданства Украины.

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оппозиция гражданство беженцы политическое убежище легионер Магда гай

Источник: Сегодня

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