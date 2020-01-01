В Украине вступил в силу закон об обличителях коррупции: что это значит

Борьба с коррупцией в Украине может выйти на новый уровень с помощью простих людей

Фото: creativeart / Freepik

Принятый Верховной Радой в октябре закон об обличителях корупции с сегодняшнего дня вступает в силу, а это значит, что любой человек сможет заработать на коррупционерах. Но есть определенные условия.

Так, законом установлено не только вознаграждение для обличителей, но и целый ряд других гарантий. В частности, речь идет о возможности предоставлять информацию анонимно, о правовой и психологической поддержке, если они в такой помощи нуждаются, о защите трудовых прав обличителей, а также о предоставлении охраны им и их близким в случае такой необходимости. Одним из основных моментов этого закона является денежное вознаграждение, которое государство будет обеспечивать тем, кто предоставил важную информацию для раскрытия самих значительных коррупционных преступлений (речь идет о преступлениях от 10 миллионов гривен). В Раде ожидают, что с принятием этого закона борьба с коррупцией війдет на новый уровень.

Законом установлено, что обличитель не несет юридической ответственности за сообщения о возможных фактах коррупционных или связанных с коррупцией правонарушений, распространение указанной в сообщении информации, несмотря на возможное нарушение таким сообщением своих служебных, гражданских, трудовых или иных обязанностей или обязательств.

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Согласно новой статье 130-1 Уголовного процессуального кодекса, за сообщение о коррупционном преступлении, за активную помощь в его раскрытии, если денежный размер предмета преступления или нанесенные государству убытки от такого преступления в пять тысяч раз и более (от 10 миллионов гривен) превышают размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом в момент совершения преступления, обличителю выплачивается вознаграждение в виде 10% от денежного размера коррупционного преступления после вынесения обвинительного приговора суда, но не более трех тысяч минимальных заработных плат, установленных на момент совершения преступления.

Напомним, ранее экс-генпрокурор Святослав Пискун заявлял, что в нынешних реалиях "изобличители" будут договариваться с коррупционерами. В комментарии сайту "Сегодня" он разложил по полочкам закон о защите обличителей коррупции и указал на его недостатки.

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