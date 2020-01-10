В Украине заговорили о компенсации за рухнувший "Боинг"

Если вину Ирана докажут, Киев будет добиваться не только уголовной ответственности за трагедию

Фото: Nazanin Tabatabaee/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS / Фото: Reuters

Если окажется, что Иран действительно несет ответственность за гибель Boeing-737 "Международных авиалиний Украины", Киев потребует у Тегерана компенсации.

Об этом во время брифинга об авиакатастрофе заявил 10 января министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Если будет доказано, то мы не только будем требовать привлечения к ответственности всех виновных, но и компенсацию", – сказал он.

При этом, он признал, что о вине Ирана пока еще говорить рано. Как уже сообщалось, Пристайко признал, что у Киева нет каких-либо доказательств ответственности иранских войск к случившейся 8 января трагедии, как подтверждения "неестественных причин" крушения рейса PS725.

Реклама

Кроме того, глава МИД обещал, что страна окажет пострадавшим всяческую помощь, включая финансовую.

Напомним, что версия о том, что самолет был сбит иранскими ПВО, – вероятнее всего, по ошибке – появилась практически сразу же после того, как самолет упал возле города Попрад. В Совете национальной безопасности и обороны Украины это также считают одной из основных версий. Об остальных версиях следствия смотрите в видеосюжете:

Пока в соцсетях распространяют фото обломков ракеты (похожей на снаряд ЗРК "Тор", более 10 лет назад поставленных Ирану Россией), которую обнаружили недалеко от места крушения и которой якобы сбили воздушное судно, официального же подтверждения этому нет.

Несмотря на это, именно к такой версии склоняются премьеры Великобритании, Канады и президент США. Украинский лидер Владимир Зеленский этого также не исключает. В Иране же это всячески отрицают.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета Boeing-737 в Иране

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама