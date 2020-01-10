В Украине закрыли 5,3 тысячи нелегальных игральных заведений – Гончарук

«Поручил главам ОГА и Нацполиции продолжить с ними борьбу», - заявил Гончарук

/ Фото: mvs.gov.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук сообщил о закрытии более 5,3 тыс. нелегальных заведений игрового бизнеса.

Об этом он сообщил после совещания с регионами относительно борьбы с теневыми рынками.

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"Поручил главам ОГА и Нацполиции продолжить с ними борьбу, а именно: принять все меры для недопущения рекламы незаконного игрового бизнеса, усилить меры по предотвращению перехода нелегального игорного бизнеса в онлайн", – заявил Гончарук в сообщении в Telegram-канале.

Также ГФС и СБУ продолжат борьбу с нелегальным оборотом топлива, а местная власть присоединится к процессу в рамках рабочих групп.

Напомним, что в Украине идет охота на нелегальные заправки. Стало известно, сколько АЗС закрыли. Из незаконного оборота за три недели изъяли 3,5 тысячи тонн горючего на общую сумму свыше 63 млн грн и оборудование незаконных АЗС общей стоимостью более 57 млн ​​грн.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук призвал граждан Украины сообщать на "горячую" телефонную линию Кабинета министров – 1545, в случае обнаружения открытых залов игровых автоматов.

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