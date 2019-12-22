В Украине завершились голосования в 86 объединенных территориальных громадах

По состоянию на 15:00 явка составляла от 14% до 54%

/ Фото: Getty Images

Голосование на местных выборах в 86 объединенных территориальных общинах (ОТО) завершилось 22 декабря в 20:00. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома в Facebook.

По состоянию на 12:00 явка составляла от 4,4% до 35% в разных регионах, а на 15:00 – от 14% до 54%.

Так, в ЦИК поступила первая предварительная информация о ходе голосования по состоянию на 12:00-15:00. В связи с большим объемом информации предоставляют наиболее показательные данные по голосованию в отдельных ОТО. По состоянию на 12:00 лидерами по явке избирателей стали такие объединенные территориальные общины:

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Кировоградская область (в Злинской сельской объединенной территориальной общине Маловысковского района явка избирателей составила 35%);

Полтавская область (в Зиньковской городской ОТО Зиньковского района и Петровской сельской ОТО Чутовского района – по 35%);

Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района – 33,7%);

Донецкая область (в Криворожской сельской ОТО Добропольского района – 32%);

Житомирская область (в Старосилецькой сельской ОТО Коростышевского района – 32%).

Сравнивая активность избирателей, как отметили в ЦИК, можно констатировать, что самая низкая явка избирателей была такой:

Закарпатская область (в Довжанской сельской ОТО Иршавского района – 4,4%, в Заречанской сельской ОТО Иршавского района – 4,5%, в Косоньской сельской ОТО Береговского района – 5,6%);

Ивано-Франковская область (в Пидгайчиковской сельской ОТО Коломыйского района – 7,25%, в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района – 7,25%);

Волынская область (в Сошичненской сельской ОТО Камень-Каширского района – 8%).

По состоянию на 15 часов ЦИК обладает следующей предварительной информацией. Естественно, что показатели выросли во всех регионах.

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Лидерами по явке избирателей были:

Житомирская область (в Старосилецькой сельской ОТО Коростышевского района явка избирателей составила 54%);

Хмельницкая область (в Сахновецкой сельской ОТО Изяславского района – 54%, в Сахновецкой сельской ОТГ Староконстантиновского района – 53,3%);

Черниговская область (в Понорницкой поселковой ОТО Крупского района – 53%, в Талалаевской сельской ОТО Нежинского района – 51%, в Сухополовьянской сельской ОТО Прилуцкого района – 50%);

Волынская область (в Доросиновской сельской ОТО Рожищенского района – 52%);

Винницкая область (в Махнивской сельской ОТО Козятинского района – 50%).

Аутсайдерами на данный момент стали:

Закарпатская область (в Косоньской сельской ОТО Береговского района – 14%, в Заречанской сельской ОТО Иршавского района – 19,7%, в Горондивской сельской ОТО Мукачевского района – 17,1%);

Ивано-Франковская область (в Пасичнянской сельской ОТО Надвирнянского района – 16,44%);

Харьковская область (в Куриловской сельской ОТО Купянского района – 23,4%).

Напомним, 22 декабря в Украине стартовали выборы в объединенных территориальных громадах. В 86 ОТГ впервые проходит избирательный процесс, а также дополнительные выборы депутатов 33 сельских и поселковых советов.Выборы стартовали в 69 сельских, 16 поселковых и одной городской ОТГ в 21 области Украины. Всего в них участвуют 29 политических партий. Ранее в ЦИК заявляли об участии более 380 тысяч избирателей, а в полиции, которая следит за правопорядком, заявляют о 418 тыс. Для проведения выборов территориальными избирательными комиссиями было образовано 1 тыс. 734 территориальных одномандатных избирательных округов. Украинцы выбирают депутатов местных советов объединенных громад и соответствующих сельских, поселковых и городских глав.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно в правительстве называли срок добровольного объединения населенных пунктов в ОТГ. По данным министра развития громад и территорий Алены Бабак, на сегодня более 6 тысяч громад в Украине еще не объединились.

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