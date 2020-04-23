В украинском МИДе озвучили дату переговоров министров стран "Нормандской четверки"

Переговоры министров иностранных дел стран "Нормандской четверки" в формате видеоконференции запланированы на 30 апреля. Об этом заявила представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Проведение видеоконференции министров стран „Нормандской четверки" предварительно запланировано на 30 апреля", — сообщает "Громадське".

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас анонсировал проведение на следующей неделе видеоконференции в нормандском формате на уровне министров иностранных дел, но не указал точную дату. По его словам, он обсуждал с французским, российским и украинским коллегами ситуацию на Донбассе, стороны согласились придать новый импульс процессу урегулирования конфликта.

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Предыдущий саммит "Нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца после этих переговоров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что на сегодняшний день нет даже предварительной договоренности о новых переговорах лидеров стран "нормандского формата".

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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